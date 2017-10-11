تعرفوا على التعليمات الجديدة لمنح إجازات استيراد الأقمشة والخيوط
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات والضوابط الخاصة بمنح إجازات وموافقات الاستيراد للاقمشة والخيوط المستفيدة من احكام المرسوم التشريعي رقم 172 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الاولية ومدخلات الانتاج.
الضوابط التي عُممت طلبت الى مديرية الجمارك العامة (الجهة التنفيذية) ومديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ورؤساء دوائر منح اجازات الاستيراد لدى هيئة الاستثمار منح إجازات وموافقات الاستيراد للتجار عند استيراد مادتي الأقمشة والخيوط فقط ممهورة بعبارة «تستفيد من احكام المرسوم رقم 172 تاريخ 3/6/2017)، إضافة إلى منح اجازات وموافقات الاستيراد للصناعيين عند استيراد مادتي الاقمشة والخيوط فقط ممهورة بعبارة (تستفيد من أحكام المرسوم رقم 172 تاريخ 3/6/2017 دون الحاجة الى كتاب من مديريات الصناعة المعنية لجهة تحديد الكميات من هاتين المادتين).
وتأتي هذه الضوابط استناداً الى توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة استفادة الإجازات الممنوحة للتجار لاستيراد مادتي الاقمشة والخيوط من احكام المرسوم ولاسيما لجهة تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في التعرفة الجمركية النافذة (والصادرة في عام 2014) بنسبة 50%، واستناداً إلى كتاب وزارة الاقتصاد واالتجارة الخارجية بخصوص منح اجازات وموافقات الاستيراد للمواد الاولية ومدخلات الانتاج المستفيدة من احكام المرسسوم 172 بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المصدر: b2b
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