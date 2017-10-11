500 مليون ليرة ميزانية القمامة في جرمانا، ورئيس البلدية يشكو ضعف الميزانية!!!
كلمة رئيس مجلس الشعب الموجهة للمنتخب السوري
تعرفوا على التعليمات الجديدة لمنح إجازات استيراد الأقمشة والخيوط
المركزي يستبدل 27 مليون ليرة من الأموال المشوهة للمواطنين خلال 9 أشهر
التموين يشن حملة مكثفة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالتخفيضات الأخيرة
تجار يدفعون 37 مليون ليرة مخالفات تموينية
اجتماع سوري-لبناني للتحضير لإعادة تشغيل معبر الجوسية
الجيش أردى مسلحين من «النصرة» في ريف حماة.. وهدوء حذر على جبهات ريف حمص
مكتب روسي لاستقطاب المقاتلين في الشمال لمصلحة الجيش العربي السوري
موسكو: «التحالف» يُسهِّل عبور «داعش» وتركيا تهدي «الحكومة المؤقتة» معبراً
اتفاقات اقتصادية روسية ــ سورية في سوتشي
الجيش يستعيد حدود «ريف دمشق» مع الأردن
رئاسة الجمهورية العربية السورية توجه رسالة إلى نسور قاسيون بعد المباراة
عملية عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي لتحرير الميادين من “داعش”
استشهاد مصور التلفزيون السوري محمد ميلاد بلغم من مخلفات داعش في ريف حمص

تعرفوا على التعليمات الجديدة لمنح إجازات استيراد الأقمشة والخيوط

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات والضوابط الخاصة بمنح إجازات وموافقات الاستيراد للاقمشة والخيوطتعرفوا على التعليمات الجديدة لمنح إجازات استيراد الأقمشة والخيوط المستفيدة من احكام المرسوم التشريعي رقم 172 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الاولية ومدخلات الانتاج.

الضوابط التي عُممت طلبت الى مديرية الجمارك العامة (الجهة التنفيذية) ومديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ورؤساء دوائر منح اجازات الاستيراد لدى هيئة الاستثمار منح إجازات وموافقات الاستيراد للتجار عند استيراد مادتي الأقمشة والخيوط فقط ممهورة بعبارة «تستفيد من احكام المرسوم رقم 172 تاريخ 3/6/2017)، إضافة إلى منح اجازات وموافقات الاستيراد للصناعيين عند استيراد مادتي الاقمشة والخيوط فقط ممهورة بعبارة (تستفيد من أحكام المرسوم رقم 172 تاريخ 3/6/2017 دون الحاجة الى كتاب من مديريات الصناعة المعنية لجهة تحديد الكميات من هاتين المادتين).‏

وتأتي هذه الضوابط استناداً الى توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة استفادة الإجازات الممنوحة للتجار لاستيراد مادتي الاقمشة والخيوط من احكام المرسوم ولاسيما لجهة تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في التعرفة الجمركية النافذة (والصادرة في عام 2014) بنسبة 50%، واستناداً إلى كتاب وزارة الاقتصاد واالتجارة الخارجية بخصوص منح اجازات وموافقات الاستيراد للمواد الاولية ومدخلات الانتاج المستفيدة من احكام المرسسوم 172 بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

المصدر: b2b

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.