تعرفوا على البنطلون الكرسي !!

هل تتعب من الوقوف أو السير لمسافات طويلة ؟ أصبح بإمكانك بفضل ابتكار جديد أن "ترتدي كرسيك"، ليتحول بنطلونك العادي من مجرد قطعة ملابس إلى كرسي متحرك.



فقد ابتكرت شركة كرسياً يمكن ارتداؤه على أي بنطلون، ليتحول في ثوان إلى مقعد مريح يسعف مرتديه من التعب.





ويقول مبتكرو الكرسي "ليكس"، إنه سيساعد بشكل كبير الأشخاص الذين يتطلب عملهم مجهوداً بدنياً، أو أولئك الذين يضطرون للتنقل لمسافات طويلة، حسب ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".





ويبلغ سعر "ليكس" نحو 338 دولاراً أميركياً، وقد أثار الكرسي جدلاً وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأي فيه حلاً سحرياً وآخرون لم يستحسنوا الفكرة.



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