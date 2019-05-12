أكثر من ألف مهجر يعودون يومياً والاتحاد الأوروبي «مقتنع» ويعرقل!
الجيش على أبواب قرى إدلب الجنوبية وحصون «النصرة» تتهاوى
خيارات قليلة أمام الحكومة السورية لمحاربة عقوبات الوقود
روسيا تعرقل بيانا في مجلس الأمن يهدف لتشويه صورة الوضع في إدلب
الجيش يثبّت نقاطه في ريف حماة وأنقرة تحتجّ على «انتهاكات أستانا»
رد "التحالف السوري العلماني" على تهجم وزارة الأوقاف على العلمانيين
ترامب يمدد حالة الطوارئ ضد الدولة السورية
الجيش العربي السوري يحرر مدينة وبلدتين بريف حماة من مسلحي النصرة
انتصارات إستراتيجية.. كفرنبودة وأعلى جبال الزويقات بقضبة الجيش
حرب التفجيرات تتصاعد في شرق الفرات وتؤلم «قسد»
المعارك تتوسّع في ريفَي حماة واللاذقية
تسريب عن تفاصيل صفقة القرن
الجيش السوري يسيطر على أحد أبرز معاقل المسلحين على تخوم إدلب
خميس يطالب “النفط” بمواكبة الأسعار “العالمية”
عمليات اغتيال وتفجيرات و مظاهرات في مناطق سيطرة “قسد”
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

تعرفوا على البنطلون الكرسي !!

هل تتعب من الوقوف أو السير لمسافات طويلة ؟ أصبح بإمكانك بفضل ابتكار جديد أن "ترتدي كرسيك"، ليتحول بنطلونك العادي من مجرد قطعة ملابس إلى كرسي متحرك.

فقد ابتكرت شركة كرسياً يمكن ارتداؤه على أي بنطلون، ليتحول في ثوان إلى مقعد مريح يسعف مرتديه من التعب.


ويقول مبتكرو الكرسي "ليكس"، إنه سيساعد بشكل كبير الأشخاص الذين يتطلب عملهم مجهوداً بدنياً، أو أولئك الذين يضطرون للتنقل لمسافات طويلة، حسب ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".


ويبلغ سعر "ليكس" نحو 338 دولاراً أميركياً، وقد أثار الكرسي جدلاً وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأي فيه حلاً سحرياً وآخرون لم يستحسنوا الفكرة.

 


مواقع