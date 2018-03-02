تعرفوا على الآلية الجديدة لفرز المهندسين في سورية

اعتمدت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء آلية جديدة لفرز المهندسين وفق رؤية تطويرية تضمن تلبية حاجة الجهات العامة من الاختصاصات الهندسية كافة، وتتمحور الآلية الجديدة حول فرز المهندسين وفق الاختصاص الهندسي بنسبة 70 – 80% إلى الوزارات الاختصاصية، و20 – 30% إلى بقية الوزارات والجهات العامة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الكوادر الأكاديمية في مرحلة إعادة الإعمار ودعم العملية الإنتاجية.





للأغراض التدريسية





واقترحت الرؤية ضم المهندسين الذين تقل معدلات تخرجهم عن 60%، والذين لم تشملهم عمليات الفرز إلى لوائح الفرز السابقة لتلبية احتياجات الوزارات، وقد بينت اللجنة –بموجب محضر اجتماعها- نسب توزيع الاختصاصات الهندسية للأغراض التدريسية وللوزارات الاختصاصية وبقية الوزارات والجهات، حيث تم اقتراح رفد الوظائف التدريسية بنسبة 5% من خريجي المعلوماتية والميكانيك والزراعية والبتروكيميائية والتقنية والبحرية والطبية، وبنسبة 4% من كل من خريجي الهندسات الكهربائية المدنية والهندسة المعمارية، و3% من هندسة الميكاترونيك.





تغطية





ولتغطية حاجة الوزارات الاختصاصية سيتم رفدها -حسب الرؤية التي تقدمت بها اللجنة- بنسبة 70% من خريجي هندسات المعلوماتية والكهرباء والميكانيك والمدنية والتقنية والمعمارية والميكاترونيك، وبنسبة 80% من خريجي الهندسة البتروكيميائية والبحرية، وبنسبة 75% من الهندسة الزراعية، و95% من خريجي الهندسة الطبية.





أما بقية الوزارات والجهات العامة فسيتم رفدها بنسبة 25% من خريجي هندسة المعلوماتية والميكانيك والتقنية، وبنسبة 26% من خريجي الهندسة المدنية والمعمارية، وبنسبة 20% من الهندسة الزراعية، و15% من خريجي الهندسة البتروكيميائية والبحرية، و27% من خريجي هندسة الميكاترونيك.





لجنة رباعية





وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد شكلت في وقت سابق لجنة رباعية تضم ممثلين عن وزارات الأشغال العامة والإسكان والنقل والاتصالات، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إجراء توصيف دقيق لكل الاختصاصات الهندسية بما يتيح الاستفادة القصوى منها وفق خطة مدروسة وممنهجة. واقترحت اللجنة فرز خريجي الهندسة المعلوماتية إلى وزارات الاتصالات والتقانة والمالية والتعليم العالي والكهرباء والنقل والأشغال العامة والإسكان والدفاع والداخلية، وخريجي الهندسة الكهربائية إلى وزارات الكهرباء والأشغال العامة والإسكان والنقل والإدارة المحلية والدفاع والاتصالات والتقانة والنفط والصناعة والموارد المائية.





أما خريجو الهندسة الميكانيكية فقد تم اقتراح فرزهم إلى وزارات الصناعة والدفاع والنقل والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والتعليم العالي، وخريجو الهندسة المدنية إلى وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والنقل والدفاع والموارد المائية والتعليم العامة، وخريجو الهندسة الزراعية إلى وزارات الزراعة والإدارة المحلية والموارد المائية والتجارة الداخلية والصناعة والدفاع، وخريجو الهندسة البتروكيميائية إلى وزارات النفط والصناعة والتعليم العالي والتجارة الداخلية والدفاع.





إضافة إلى فرز خريجي الهندسة التقنية إلى وزارات الصناعة والصحة والاتصالات والتقانة والكهرباء والموارد المائية والنقل والأشغال العامة والإسكان والدفاع والزراعة، وخريجو الهندسة المعمارية إلى وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والدفاع والتعليم العالي والسياحة والثقافة، وخريجو الهندسة البحرية إلى وزارات النقل والتعليم العالي والدفاع، وخريجو هندسة الميكاترونيك إلى وزارات الصناعة والكهرباء والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط والصحة، وخريجو الهندسة الطبية إلى وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية.





المصدر: البعث