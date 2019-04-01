الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

تعرفوا إلى أنواع الزيوت “حارة – باردة – لزجة” ..واحذروا من خلطها عشوائياً

من أنواع الزيوت ( حارة ، باردة ، زيوت لزجه ) ومن الخطأ خلط الزيوت الحارة مع الباردة بشكل عشوائي ..

اليوم سنتعرف ما هي الزيوت الحارة وما هي الزيوت الباردة ، وعن كيفة خلط زيوت حارة مع باردة ؟!


الزيوت البارده :

زيت اللوز الحلو والمر , زيت الخردل , زيت حبة البركه , زيت الجرجير , زيت اكليل الجبل , زيت الجوجوبا , زيت السمسم , زيت جنين القمح , زيت النعناع , زيت الذره , زيت عباد الشمس.زيت الارغان المغربي


الزيوت الحارة :

زيت الزيتون , زيت البصل , زيت الحلبه , زيت القرفه , زيت الاس , زيت السدر , زيت الزنجبيل.


الزيوت اللزجه :

زيت الخروع , زيت الجليسرين , زيت جوز الهند.


خلط الزيوت :


اذا احببنا نخلط زيت بارد مع زيت حار يجب على الزيت البارد ان يكون ضعف الزيت الحار.

- ملعقتين من الزيت البارد يقابلها ملعقة من الزيت الحار .

- كاس من الزيت البارد يقابله نص كاس من الزيت الحار .

- لتر كامل من الزيت البارد مع نص لتر من الزيت الحار.


يمنع خلط زيوت حارة مع بعض، ونخففها بزيوت بارده ، الزيوت اللزجه ايضا ممنوع تخلط وحدها يجب تخفيفها بزيوت باردة ، لكن هذا لا يعني أن نستخدم على الشعر زيوت بارده فقط لازم نخلطها بزيوت حاره أو لزجه، ممكن تستخدم زيت واحد من اي نوع لوحده لكن اذا تريد ان تخلط يجب ان يكون بارد ولزج او بارد وحار .


معلومة هامة : اقصى حد لخلط الزيوت هي ثمان زيوت .