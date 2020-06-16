تعرفة خطوط النقل في ريف دمشق على حالها

لفت عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق المعني بقطاع النقل عامر خلف أنه في ظل الظروف الراهنة، وما يترتب عليه من ارباكات بالمعيشة، يتم تقديم طلبات كثيرة من جميع سائقي خطوط النقل على ساحة المحافظة لرفع التعرفة، كونها لم تعد تتناسب والوضع الحالي، إلا أن المحافظة لم تقم بأي إجراء فيما يخص رفع التعرفة، مؤكداً أنه حتى الآن ما زالت التعرفة على حالها، لكن يوجد دراسة لهذا الموضوع ستراعي ما يتناسب مع وضع المواطنين من جهة ومتطلبات السائقين من جهة أخرى.



وبين خلف أن المعنيين في المحافظة يستقبلون طلبات السائقين الفردية والجماعية، ويقومون بدراسة كل خط على حدة، وحسب المناطق، وبعد ذلك يتم إحالة هذه الطلبات إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة، حيث يوجد فيها لجنة تعمل بالتنسيق مع فرع المرور.



كذلك أشار أنه عقد اجتماع بالمحافظة وأخذ حيزاً كبيراً، واستهدف دراسة التعرفة في مناطق المحافظة، حيث قررت اللجنة إحالة الموضوع إلى وزارة التجارة الداخلية للدراسة، وبانتظار النتائج.



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