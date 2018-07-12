تعرفة جديدة للتكاسي في دمشق !!

تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس محافظة دمشق ، بغية دراسة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل عدادات تاكسي الأجرة العامة في المدينة أسوة بمدينة حلب.

حيث يتضمن الاقتراح بأن تكون فتحة العداد 60 ليرة أجرة الكيلومتر الواحد بدلاً من 31 ليرة بحيث يقلب العداد بعدها بمعدل كل 400 متر 40 ليرة بدلاً من 19 ليرة، وسعر كلّ 15 ثانية انتظار أو توقف أثناء ركوب السيارة 4 ليرات معتبرين أن هذا الاقتراح يعد منصفاً في ظلّ الازدحام الشديد وارتفاع أسعار قطع الغيار وأجرة التصليحات المختلفة للمركبة.‏



المصدر: الثورة