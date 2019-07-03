مثلث الموت في الوجه هو المساحة التي تغطي زوايا الفم إلى جسر الأنف، بما في ذلك الأنف والفك العلوي، لا تحتوي هذه المنطقة علي أي صمامات لأنها تعتمد على سير الدم بطريقة مباشرة ويرتبط بصلات عميقة للعروق الوجه الأخرى، وترتبط بخط مباشر للدماغ، وتحتوي هذه المنطقة على المزيد من الأوعية الدموية وعند القيام بالضغط على البثور أو الخراجات المتواجدة في هذه المنطقة يمكن أن ينتج عنها تمزيق للاوعية الدموية وهناك إحتمال أن تصل البكتريا إلى مجري الدم، مما يؤدي إلى إلتهاب في الدماغ .



يعاني أغلب الأشخاص من البثور والدمل التي تظهر في منطقة في الوجه واسمها “مثلث الخطر”، إلا أنه ما لا يعرفه الأكثرية أنه لو قمت بالعبث بأي بثور بها أو حبوب أو ورم أو محاولة إزالتها، أو حتى لو وجد بها خدش فلا تقم بتقشيره بيدك، فإنه من الممكن أن تحدث إصابة في الدماغ قد تؤدي للموت.



تعرف على مثلث الموت في الوجه



وقد ذكر الدكتور اوستن أن العدوى تنتقل من البثور إلى مجري الدم، أو تسبب الإصابة بتجلط الدم في الأنف وهي حالة خطيرة تمنع وصول الدم للوريد الموجود خلف العين وتشمل ظهور أعراض أخرى مثل الحمى والصداع الشديد وعدم وضوح الرؤية، هذه الأمور تؤدي إلى إصابات أكثر تعقيداً ولكن هذا هو التشخيص الأولي لمخاطر الضغط على مثلث الموت في الوجه والتسبب في إصابة 30% من الحالات بالوفاة .



ينتج خطر مثلث الموت في الوجه بسبب تواجد كمية كبيرة من الأوعية الدموية في هذه المنطقة، هناك خطر محتمل للعدوى عند الضغط على حب الشباب ووصول هذه العدوى مباشرة إلى مجرى الدم وبذلك تشكل مصدر قلق بسبب الخوف من وصول هذه العدوى إلى الدماغ. وعند ملاحظة وجود أعراض مثل القشعريرة أو التعرق الليلي أو الحمى أو احمرار، يمكن أن تكون علامات وصول العدوى إلى مجرى الدم .



يمكن أن يصف الطبيب مجموعة من المضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الوريد لكي يتم علاج هذه المشكلة حتى لا ينتج عنها مضاعفات خطيرة تصل للعمى، وشلل الوجه، والتهاب السحايا، ولكي تتجنب ذلك ينصح بإستخدام مناديل تنظيف الأنف بدلاً من التخلص من البثور بأصابعك إذ يمكنك تنظيف الأنف بهذه المناديل، ومحاولة تقليل تنف شعر الأنف بنفسك يفضل اللجوء إلى مختصين مع عدم محاولة الضغط على هذه البثور بل يفضل استخدام كريمات تنظيف الوجه أو الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على بثور الوجه .



لا يجب أن تحاول لمس البثور بأصابعك لمحاولة التخلص منها، لأن المشكلة لن تنتهي بذلك بل ستظل بالداخل. يجب أن تعنى ببشرتك خصوصاً مع الإجهاد اليومي الذي تتعرض له في الحياة اليومية لذا يجب الاسترخاء لزيادة إفراز الأندروفين وزيادة الدورة الدموية، ويجب الالتزام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تدفق الدم، وأيضاً ترتبط البثور التي تظهر خلف الأذنين بنظافة الشعر لذلك يجب الحفاظ على الشعر نظيفًا من الأوساخ والزيوت حتى لا يضر بالجلد .



مخاطر أخرى عند الضغط على البثور بصفة عامة:



قد تبدو فرقعة البثور وسيلة سهلة وسريعة بالنسبة لك لتسريع عملية الشفاء، ولكن يجب عليك مقاومة هذه الرغبة للعديد من الأسباب وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذه العادة تزيد من ظهور البثور وانتشارها.

وإذا كنت تعاني من حب الشباب والبقع والبثور، فيجب أن تحافظ على وضع يديك بعيداً .

التهيج:



الضغط على البثور يؤدي إلى تفاقم الوضع وبعد فترة وجيزة تظهر البثور مرة أخرى مع زيادة الاحمرار وتهيج الجلد حتى لو كانت بثرة واحدة فإن المسام الملتهبة والمتهيجة تترك علامات تبقى لفترة أطول من البثرة نفسها.



النزيف:



عندما يحدث خدش خفيف للبثرة ينتج عنها نزيف وعندما تنزف البثرة تصبح المسام مسدودة مما يعرض الجلد لوصول البكتريا وتصبح المسام المسدودة ملتهبة، ومع ظهور التورم بسبب الدم تصبح البثرة أكثر وضوحاً .



العدوى:



تتدفق البكتريا الموجودة في المسام المسدودة عند الضغط على البثور لتنتشر في المنطقة المحيطة وتبدو البثرة أكبر ومحمرة وملتهبة وبدلاً من القيام بالضغط على البثرة يمكنك تطبيق “بنزويل بيروكسيد” لكي تجف وتمنع وصول العدوى للجلد .



التندب:



ظهور البثور يمكن أن ينتج عنه ظهور الندبات ويحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من عدم القيام بذلك لأن إصابة الأنسجة المحيطة بالمسام المسدودة قد تشكل ضررًا عامًا وتترك ندبات وهذا ينطبق تحديداً على آفات حب الشباب المزعجة التي يمكن أن تكون مؤلمة جداً ولتجنب التدنب والألم حذارِ من لمس البثور والحبوب بنفسك .

طرق طبيعية للتخلص من البثور:





زيت شجرة الشاي:



تتميز الزيوت المستخرجة من شجرة الشاي وكذلك الحليب بأنها علاج مفيد جداً في التخلص من البثور. لذلك قم بتطبيق الحليب الذي يحتوي على أحماض “الألفا هيدروكسي” وذلك لأن المسام عادة ما تكون مغلقة بسبب تراكم الزيوت والأوساخ والمركبات التي توجد في زيت شجرة الشاي تعمل علي قتل الجراثيم و زيادة سرعة التخلص من الخلايا الميتة ويفضل تطبيقه ثلاث مرات في اليوم.



حمام بخار الوجه:



وضع منشفة ساخنة على وجهك لمدة 10 دقائق وتركها لفترة يساعد في إبراز البثور السوداء وغسل الوجه بالماء الدافئ.

ثم تطبيق المرطب حيث تصبح المسام مفتوحة، ثم تدليك المناطق المصابة بالكحول بلطف لمدة 5 دقائق.

الملح :



ترطيب الوجه وليس الترطيب المفرط قبل تطبيق الخليط، أو يمكنك تعريض الوجه للبخار، إذ يساعد في إعطاء نتائج أسرع .

في وعاء صغير قم بخلط معلقة صغيرة من معجون الأسنان مع نصف معلقة صغيرة من الملح الطعام، ثم تطبيق الخليط على الوجه، وتركه 5 دقائق قبل إزالته ثم فرك الخليط قبل استخدام الماء الدافئ. يمكنك تكرار ذلك ما يقرب من 2 أو 3 مرات في الأسبوع.



قشر البرتقال:



البرتقال فاكهة رائعة ولذيذة إضافة إلى أنه يستخدم في علاج حب الشباب وذلك لأن قشور البرتقال يحتوي على الريتينول التي تساعد في تقشير الخلايا الميتة ويحفز من إنتاج الكولاجين الذي يساعد في تجديد خلايا الجلد.

بياض البيض:



تأكد من أنك فصلت بياض البيض جيداً عن الصفار.



تطبيق بياض البيض على الوجه بإصبعك، وضع رقائق من ورق التواليت على المناطق المصابة وتركها حتى تجف، قد يستغرق ذلك نصف ساعة حتى يجف تماماً وتتصلب الورقة، ثم قم بتقشير الورقة وغسل الوجه بالماء الدافئ وتركه حتى يجف.



زيت اللوز:



– قم بغسل وجهك بالماء الدافئ لفتح المسام. انقع قطعة من القماش الحرير في زيت الزيتون وزيت اللوز



– وضع لمسة من معجون الأسنان علي هذه القماشة



– قم بتدليك الوجه بهذه القماشة بلطف يمكنك القيام بذلك مرتين إذا كان لديك المزيد من البثور السوداء، انتظر 5 دقائق



– غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ وغسل القماش.



الكمادات الدافئة :



تعد الكمادات الساخنة من الطرق الأكثر فعالية للتخلص من البثور وتجفيفها بسرعة جيدة. قم بغمس قطعة من القطن أو منشفة قطنية في الماء المغلي، ثم مسح الوجه بها. تعمل الكمادات على فتح مسام الوجه، وبمجرد فتح هذه المسام قم بتنظيفها بغسول الوجه المناسب لبشرتك وذلك يساعدك في الحصول على بشرة نظيفة. ويفضل القيام بذلك ثلاث مرات في اليوم.