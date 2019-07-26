تعرف على سبب أوجاع الكتفين

الألم في الكتفين أو في إحداهما يمكن أن يظهر إذا حركتم الذراع أو عندما تتصلب الكتف وتبعث بالألم نحو العنق والظهر. ما هي الأسباب وراء هذا الألم ؟ وفي أي لحظة يجب أن نستشير الطبيب ؟



هناك على الأقل 7 أسباب محتملة تسبب الألم الذي يصيب الكتفين وهي :



الالتهاب الكيسي



إنه التهاب يصيب الأكياس المصلية، وهي جيوب صغيرة واقعة حول المفاصل بين الأوتار والعظام. إنها تحتوي على سائل زلالي يسهل انزلاق الأوتار والعظام. نجد هذه الأكياس أو الجرابات المصلية على مستوى الركبتين، الوركين، الكتفين، المرفقين، الكوعين وكعب آخيل، ولكن هذا الالتهاب هو أكثر ما يصيب الكتف. الالتهاب الكيسي ربما يكون حاداً أو مزمناً ويتسبب به جرح، عبء زائد (حركات روتينية متكررة مثلاً)، التهاب المفاصل أو عدوى.



التهاب الوتر



مع أو بدون تراكم الكالسيوم، يصيب التهاب الوتر أوتار المفصل. إنه، مع الالتهاب الكيسي أو الجرابي، السبب الأكثر شيوعاً لأوجاع الكتف. التهاب الوتر، مثل الالتهاب الكيسي، ربما يكون سببه تكرار الحركات الذي يمكن أن يصل إلى حدّ التآكل الكامل للأوتار وانقطاع نسيج الوتر الذي يغطي رأس عظم العضد. التآكل سببه احتكاك النسيج بعظم الكتف بشكل غير عادي.



الصدمة



صدمة الكتف يمكن أن تأخذ شكل :



كسرخلع جزئي، عندها يكون العظم مخلوعاً جزئياً من المفصل،خلع، عندها يكون العظم مخلوعاً بشكل كامل من المفصل،خلع مصحوب بكسر،أو تمزق الوتر.



التهاب المفصل



التهاب المفصل هو مرض التهابي يصيب مفصلاً أو عدة مفاصل ويمكن أن يؤدي إلى إتلافها.

ترقق العظام



يظهر ترقق العظام على شكل تآكل الغضروف الذي يغطي أطراف عظام المفاصل. هذا التآكل ناتج بشكل أساسي عن الشيخوخة.



تجمد الكتف frozen shoulder



تجمد الكتف سببه انكماش الغشاء الذي يغلف الكتف على أثر التهاب. عموماً، الشخص الذي يعاني لا يعود قادراً على رفع ذراعه. هذا النوع من الالتهاب شائع جداً عند النساء فوق 30 سنة، وغالباً بسبب الحركات الروتينية المتكررة. يمكن أن يستمر تجمد الكتف من 12 إلى 18 شهراً ويشفى تلقائياً أو بمساعدة معالج فيزيائي.

سرطان العظام أو الرئة



يظهر أحد أعراض سرطان الرئة عندما ينتشر الألم في الكتف. في حالة سرطان العظام، يُترجم أحد الأعراض الأساسية بألم دائم في العظام ناتج عن التهاب الأنسجة.



وجع الكتفين : متى تستشيرون الطبيب ؟



عندما تتعرضون لحادث ويؤلمكم كتفكم، ولا تعودون تستطيعون تحريكه كما من قبل،إذا لم تبذلوا مجهوداً معيناً يمكن أن يشرح سبب ألمكم، الذي يظل ثابتاً ويمنعكم من النوم غالباً،عندما يتفاقم ألم الكتف إذا حركتم الذراع.