تعرف على الهاتف الأفضل من ناحية عمر البطارية
عندما يتعلق الأمر ببطاريات الهواتف الذكية، فإن زيادة سعة البطارية هي الطريقة الأكثر وضوحاً بالنسبة لزيادة عمر البطارية، على الرغم من أن الجانب السلبي لهذا هو أنه يحتمل أن يجعل الهاتف أكثر سمكاً وأثقل، وربما يكلف أكثر من حيث السعر. هذه هي بعض الأسباب التي تدفع بعض الشركات للإهتمام ببعض الجوانب الأخرى، مثل كفاءة المعالج، وتحسين نظام التشغيل، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.
في الواقع، يبدو أن شركة آبل أثبتت أن ذلك ما ينبغي على الشركات الأخرى الإهتمام به أيضاً في هواتفها الذكية لأنه في الإختبار الأخير لعمر البطارية الذي أجراه موقع PhoneArena، إتضح في نهاية المطاف أن عمر بطارية iPhone 8 Plus ليس الأفضل فقط حتى الآن، ولكن يبدو أنه تفوق أيضاً على عمر بطاريات جميع الهواتف الذكية الرائدة الأخرى التي تم إصدارها مؤخراً. وإستناداً إلى النتائج التي توصلوا إليها على أساس إختباراتهم، فقد إستمر الهاتف iPhone 8 Plus لنحو 10 ساعات و 35 دقيقة، في حين صمدت الهواتف الأخرى مثل Gaalxy S8 لنحو 8 ساعات و 22 دقيقة، في حين صمد الهاتف Galaxy Note 8 لنحو 7 ساعات و 50 دقيقة.
كما قلنا، iPhone 8 Plus فاز أيضاً على هواتف iPhone الأخرى، مثل iPhone 8 الصغير الجديد والذي صمد لنحو 8 ساعات و37 دقيقة، وiPhone 7 الذي صمد لنحو 7 ساعات و46 دقيقة، في حين صمد الهاتف iPhone 6S لنحو 8 ساعات و15 دقيقة. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فقد تختلف الأرقام لأننا جميعاً نستخدم هواتفنا بشكل مختلف، ونحن جميعاً لدينا إعدادات مختلفة.
ولكن بالنظر إلى حجم البطارية فقط، فالهاتف iPhone 8 Plus يضم بطارية بسعة 2691mAh، وهي بطارية أصغر من البطاريات المستخدمة في الهواتف الذكية التابعة للشركات المنافسة. وإنطلاقاً من ذلك يتضح لنا أن كفاءة المعالج والبرمجيات تلعب دوراً كبيراً أيضاً في تحسين عمر البطارية في الهواتف الذكية. وبالتالي، نحن نأمل أن تقوم المزيد من الشركات المصنعة بالإهتمام بهذه الجوانب لتحسين عمر البطارية في هواتفها الذكية بدلاً من الإكتفاء بزيادة حجم البطاريات في هواتفها الذكية.
المصدر: إلكتروني
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