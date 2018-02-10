تعرف على الـ F16 التي اسقطتها الدفاعات الجوية السورية

F16 مقاتلة متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع وصممت كطائرة قنص خفيفة لقدرتها على القيام بالعديد من عمليات القنص بنجاح حيث أثبتت قدرة خارقة على المناورة وهي واحدة من أهم الطائرات المقاتلة في القرت العشرين وفق تقارير أجنبية

وقد جمعت في تصميمها وإمكاناتها بين مواصفات كل من F 15 وF 111 وبين خفة الوزن وصغر الحجم حيث شارك في صناعتها شركات من خمس دول من حلف الناتو هي: الولايات المتحدة، وبلغاريا، والدانمارك، والنرويج، وهولندا.

في المعارك الجوية:

– تدخل المعركة وتقف في الجو وتقاتل وتتراجع في وقت قياسي.

– تحدد أهدافها الجوية في جميع الظروف الجوية.

– تكتشف المقاتلة المعادية في مستويات منخفضة.

F 16 في الغارات الأرضية:

– تقذف الأهداف الأرضية بدقة كبيرة وهي تطير بسرعة 860 كم، وتدافع عن نفسها، وتتراجع إلى نقطة الانطلاق.

– يمكنها إلقاء القنابل على أهدافها الأرضية بدقة كبيرة في ظروف لا تصلح لتحديد الأهداف.

معلومات عامة:

– الوظيفة الأساسية: مقاتلة متعددة الأدوار.

– الطول: 14.8 م.

– الارتفاع: 4.8 م.

– المسافة بين الجناحين: 9.8 م.

– أعلى ارتفاع تصل إليه: 15 كم.

– أعلى وزن يمكن أن تقلع به: 16875 كغ.

– السرعة عند مستوي سطح البحر: 1.2 ماخ (1470 كم/س)

– السرعة عند اقصي ارتفاع: 2 ماخ (2420 كم/س)

– المدى: 1740 ميل بحري.

– الأسلحة: مدفع M 61 A1 20 ملم، متعدد السبطانات، ومراكز خارجية يمكنها حمل 6 صواريخ “جو – جو” و “جو – أرض” وأسلحة إلكترونية دفاعية.

– السعر: F16 تتكلف 70 مليون دولار.

– الطاقم: شخص واحد للمقاتلة F16

– سنة دخول الخدمة في سلاح الجو الأميركي: 1979.