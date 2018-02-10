تعرف على الـ F16 التي اسقطتها الدفاعات الجوية السورية

وقد جمعت في تصميمها وإمكاناتها بين مواصفات كل من F 15 وF 111 وبين خفة الوزن وصغر الحجم حيث شارك في صناعتها شركات من خمس دول من حلف الناتو هي: الولايات المتحدة، وبلغاريا، والدانمارك، والنرويج، وهولندا.
في المعارك الجوية:
– تدخل المعركة وتقف في الجو وتقاتل وتتراجع في وقت قياسي.
– تحدد أهدافها الجوية في جميع الظروف الجوية.
– تكتشف المقاتلة المعادية في مستويات منخفضة.
F 16 في الغارات الأرضية:
– تقذف الأهداف الأرضية بدقة كبيرة وهي تطير بسرعة 860 كم، وتدافع عن نفسها، وتتراجع إلى نقطة الانطلاق.
– يمكنها إلقاء القنابل على أهدافها الأرضية بدقة كبيرة في ظروف لا تصلح لتحديد الأهداف.
معلومات عامة:
– الوظيفة الأساسية: مقاتلة متعددة الأدوار.
– الطول: 14.8 م.
– الارتفاع: 4.8 م.
– المسافة بين الجناحين: 9.8 م.
– أعلى ارتفاع تصل إليه: 15 كم.
– أعلى وزن يمكن أن تقلع به: 16875 كغ.
– السرعة عند مستوي سطح البحر: 1.2 ماخ (1470 كم/س)
– السرعة عند اقصي ارتفاع: 2 ماخ (2420 كم/س)
– المدى: 1740 ميل بحري.
– الأسلحة: مدفع M 61 A1 20 ملم، متعدد السبطانات، ومراكز خارجية يمكنها حمل 6 صواريخ “جو – جو” و “جو – أرض” وأسلحة إلكترونية دفاعية.
– السعر: F16 تتكلف 70 مليون دولار.
– الطاقم: شخص واحد للمقاتلة F16
– سنة دخول الخدمة في سلاح الجو الأميركي: 1979.