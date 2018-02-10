إصابة أكثر من طائرة إسرائيلية خلال تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي
نشرة الصباح الميدانية
وسائل إعلام العدو: سقوط مروحية اسرائيلية فوق شبعا
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: اطلاق 5 صواريخ من سوريا إلى مرتفعات الجولان
الجيش السوري يوضح الأهمية الاستراتيجية لتحرير “الجيب المحاصر”
المذبحة الأميركية بحق القوات السورية تهدد بإطلاق العنان لحرب أوسع
بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية
الجيش يستعيد السيطرة على 16 قرية وبلدة ضمن جيب إرهابيي (داعش) المحاصر بريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي
نشرة أخبار الصباح الميدانية ليوم الجمعة
البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري
موسكو تدعو ديمستورا للإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
الأسد يرفض الرسائل التركية والجيش السوري إلى الغوطة الشرقية
الخارجية تشجب العدوان الهمجي الأمريكي الجديد على ريف دير الزور
قصف أميركي يستهدف حلفاء الجيش
سوتشي خطوة متقدمة للحل في سورية

تعرف على الـ F16 التي اسقطتها الدفاعات الجوية السورية

F16 مقاتلة متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع وصممت كطائرة قنص خفيفة لقدرتها على القيام بالعديد من عمليات القنص بنجاح حيث أثبتت  قدرة خارقة على المناورة وهي واحدة من أهم الطائرات المقاتلة في القرت العشرين وفق تقارير أجنبية

وقد جمعت في تصميمها وإمكاناتها بين مواصفات كل من F 15 وF 111 وبين خفة الوزن وصغر الحجم  حيث شارك في صناعتها شركات من خمس دول من حلف الناتو هي: الولايات المتحدة، وبلغاريا، والدانمارك، والنرويج، وهولندا.

في المعارك الجوية:

– تدخل المعركة وتقف في الجو وتقاتل وتتراجع في وقت قياسي.

– تحدد أهدافها الجوية في جميع الظروف الجوية.

– تكتشف المقاتلة المعادية في مستويات منخفضة.

F 16 في الغارات الأرضية:

– تقذف الأهداف الأرضية بدقة كبيرة وهي تطير بسرعة 860 كم، وتدافع عن نفسها، وتتراجع إلى نقطة الانطلاق.

– يمكنها إلقاء القنابل على أهدافها الأرضية بدقة كبيرة في ظروف لا تصلح لتحديد الأهداف.

معلومات عامة:

– الوظيفة الأساسية: مقاتلة متعددة الأدوار.

– الطول: 14.8 م.

– الارتفاع: 4.8 م.

– المسافة بين الجناحين: 9.8 م.

– أعلى ارتفاع تصل إليه: 15 كم.

– أعلى وزن يمكن أن تقلع به: 16875 كغ.

– السرعة عند مستوي سطح البحر: 1.2 ماخ (1470 كم/س)

– السرعة عند اقصي ارتفاع: 2 ماخ (2420 كم/س)

– المدى: 1740 ميل بحري.

– الأسلحة: مدفع M 61 A1 20 ملم، متعدد السبطانات، ومراكز خارجية يمكنها حمل 6 صواريخ “جو – جو” و “جو – أرض” وأسلحة إلكترونية دفاعية.

– السعر: F16 تتكلف 70 مليون دولار.

– الطاقم: شخص واحد للمقاتلة F16

– سنة دخول الخدمة في سلاح الجو الأميركي: 1979.