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تعرف على العائلة التي تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

وصفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية، أسرة “والتون” الأمريكية، صاحبة سلسلة متاجر “ولمارت”، بأنها أغنى أسرة في العالم.


ووفقا للوكالة، تحقق الأسرة أرباحا تصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة، أي 4 ملايين دولار كل ساعة.


وأوضحت الوكالة أن ثروة الأسرة زادت من 39 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، منذ أن تصدرت التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في 2018.


وأشارت الوكالة إلى أن عائلات أمريكية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها، مثل أسرة “مارس”صاحبة شركات صناعة الحلوى التي تحمل الاسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دولار إلى ثروتها لتصل إلى 127 مليار دولار


أسرة أخرى زادت أرباحها من 26 مليار دولار إلى 125 مليار دولار، وهي أسرة “كوك” صاحبة شركة “توماس كوك” العالمية للسياحة.