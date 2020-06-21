تعرف الى تكلفة الاركيلة في المقاهي العامة

تصحيحاً للأخبار التي تناقلتها صفحات التواصل الاجتماعي والتي حملت عنوان "تكلفة الأراكيل لن تتجاوز ٥٠٠٠ ليرة" رد مدير الجودة والرقابة السياحية زياد البلخي أنه لا يمكن أن تصل تكلفة الأركيلة لـ 5000 وهذا بعيد جداً عن حدود الواقع.



وأضاف قائلا إذا افترضنا استخدام أفضل نوعية من المعسل مع أفضل نوع فحم ومباسم، جميع هذه المكونات لا تتجاوز تكلفتها الأساسية الـ 1200 ليرة سورية، لكن تسعيرها سيختلف بين منشأة ومنشأة.



كما بين أن بعض المنشآت استغلت فرصة منع الأراكيل فباتت تقدمها بساعات متأخرة من الليل وبسعر مرتفع جداً، وتم ضبط أكثر هذه الحالات والعمل مستمر في ضبطها.



وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة الأراكيل ممنوعة وفي بداية الشهر القادم سيتم إعادة تقييم الوضع وعلى أساسه يتخذ القرار.



شام أف أم