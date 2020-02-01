تعديل سعر الرز والشاي عبر البطاقة الذكية

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادتي الرز والشاي اللتان ستباعان عبر البطاقة الذكية ابتداءً من اليوم

وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية إنه “أصبح سعر كيلو غرام الرز 400 ليرة سوريةرة بدلا من 425 لي، وسعر كيلو الشاي 4500 ليرة سورية بدلا من 5475 ليرة في حين بقي السكر على حاله بـ 350 ليرة.



وأشار المصدر يأن “الكميات التي سيتم تزويدها للمواطنين من تلك المواد هي كيلو واحد من السكر وكيلو واحد من الرز و200 غرام شاي للفرد الواحد، على ألا تتجاوز حصة الأسر 4 كيلو من السكر و3 كيلو من الرز وكيلو واحد من الشاي”.وستمنح الكمية المخصصة شهرياً ولاتدور للشهر التالي، ويمكن الحصول عليها بشكل مجزئ ومن صالات مختلفة”.



ذكر المصدر أنه “لا يتغير رصيد البطاقة خلال الشهر الواحد من حيث عدد الأفراد والمخصصات”.وبأنه يمكن استقبال البطاقات الممنوحة في مختلف المحافظات من أي منفذ بيع”.