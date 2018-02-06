تعديل الأسعار الاسترشادية للخيوط غير القطنية.. وإيقاف استيراد أقمشة الستائر والمفروشات

وتضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد وقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كل البنود الجمركية حتى إشعار آخر مع العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وتضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد وقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كل البنود الجمركية حتى إشعار آخر مع العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.