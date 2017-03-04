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تظاهرة في صنعاء دعما للجيش اليمني ومقتل5يمنيين بقصف سعودي

تظاهر عشرات آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء اليوم دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية في تصديهما للعدوان السعودي ومرتزقته وترحيبا بالإنجازات النوعية التي حققتها دائرة التصنيع العسكري اليمنية عبر إنتاج طائرات دون طيار محلية الصنع.

وردد المشاركون في التظاهرة الهتافات المؤكدة على وحدة اليمنيين وتماسكهم في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن واستقلاله وكرامته وأمنه وحريته وسلامة أراضيه وسط تحليق للطائرات الجديدة في سماء صنعاء.

وأكد المشاركون أن إنجازات الجيش تعتبر فخرا لكل يمني حر مطالبين بالاستمرار في تطوير القوة الصاروخية لتكون اليد الطولى لرد العدوان.

من جهة أخرى قتل 5 يمنيين وأصيب 10 بجروح في غارة لطيران العدوان السعودي على عدد من المنازل في منطقة البركة بمحيط مدينة صعدة باستخدام أسلحة محرمة دوليا.

وقتلت فتاة وأصيب 6 آخرون بجروح في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منزل بمديرية حيران في محافظة حجة.

واستهدف طيران العدوان السعودي مدرسة أبو دوار بمديرية مستبأ مخلفا أضرارا بالغة فيها كما قصف مواقع في محافظات مأرب وتعز والحديدة.

بدورها قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية جنديا سعوديا ودمرت آلية في قرية الدفينية ودكت عددا من مواقع النظام السعودي في نجران وجيزان وعسير.

- من جانب آخر قتل وأصيب مدنيون يمنيون جراء غارات أمريكية وعملية إنزال نفذها جنود مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” في أبين جنوب اليمن بحجة استهداف تنظيم القاعدة الإرهابي وفق ما ذكرت مصادر محلية يمنية.

وأفادت المصادر بأن الطيران الامريكي شن غارات على مديرية الصعيد في محافظة شبوة اسفرت عن مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة فيما أحرقت النيران منازل فيها نساء وأطفال.

وكالات

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