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تظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد”

خرج أهالي قرية أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي اليوم بمظاهرات ضد مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي تنديداً بممارساتها ومصادرتها ممتلكاتهم وأرزاقهم.

ووفق ما نقلت وكالة “سانا” السورية فإن احتجاجات شعبية خرجت اليوم في قرية أبو حمام في ناحية هجين التابعة لمنطقة البوكمال في ريف المحافظة الشرقي ضد مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية تطالب بطرد مسلحيها من المنطقة ووضع حد لممارساتها ومصادرتها لأرزاق الأهالي وممتلكاتهم وسرقة النفط وتهريبه.

وأضافت “سانا” أن “قسد” تتخذ مقرات ومستودعات أسلحة على أراضي وأملاك المدنيين في ريف دير الزور حيث وقعت أمس انفجارات في أحد المقرات التابعة لهذه المجموعات المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي في مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المقر ووقوع أضرار في عدد من الأبنية المجاورة.

وقبل أيام خرج أهالي قريتي ذيبان والحوايج في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في مظاهرات ضد ممارسات “قسد” بسبب سيطرتها على خيرات المنطقة مطالبين بوقف انتهاكاتها ضد الأهالي وبخروجها من المنطقة.

وشهدت الأيام الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد “قسد” في أرياف دير الزور والحسكة احتجاجاً على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط بالتعاون مع الشركات الامريكية التي تتعامل معها.