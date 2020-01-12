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تظاهرات في باريس طلبا للعدالة في اغتيال ثلاث ناشطات كرديات

تظاهر نحو أربعة آلاف شخص مناصرين للقضية الكردية في باريس السبت للمطالبة ب”الحقيقة والعدالة” بشأن اغتيال ثلاث ناشطات كرديات العام 2013 في العاصمة الفرنسية.

وتجمع 3.700 متظاهر بحسب شرطة باريس خلف لافتة علقت عليها صور النساء الثلاث ووسط أعلام برزت بينها أعلام حزب العمال الكردستاني. ودعت لافتات مرفوعة إلى “وضع حد للإفلات من عقاب الجرائم السياسية”، فيما كتب على اخرى “العار للعدالة الفرنسية!”.

وقال ممثل المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا مراد بولات لفرانس برس “نعود بعد سبعة أعوام للدعوة إلى الحقيقة والعدالة، وقد أقول للمطالبة بالعدالة أكثر من الحقيقة لأنها معروفة”، ويتولى المجلس تنظيم هذه التظاهرة كل عام.

وقتلت سكينة جانسيز (54عاما) وهي إحدى مؤسسات حزب العمال الكردستاني وفيدان دوغان (28 عاما) وليلى سليماز (24 عاما) برصاصات في الرأس في 9 كانون الثاني/يناير 2013 في مقر جمعية كردية في شمال باريس. وقالت الناشطة آن اوزبك “إننا نتحدث عن ثلاثة اغتيالات سياسية، عن ثلاثة اغتيالات لنساء، وبعد سبع سنوات، لم يتضح اي شيء”.

وأضافت لقناة فرانس برس “من خلال هاتيك النساء، ثمة آلاف اليوم مصممات أكثر من أي وقت مضى ويتولين المسؤولية لتعزيز النضال من أجل تحرير المرأة، وعبر ذلك تحرير الشعب الكردي”.

وكان المحققون الفرنسيون أشاروا إلى “تورط” عناصر من الاستخبارات التركية ولكن من دون الحديث عن جهات راعية. وسبق لوسائل إعلام تركية أن نشرت وثيقة قيل إنها “أمر مهمة” من الاستخبارات التركية لعمر غوناي، وأوقف المشتبه به في فرنسا ولكنه توفي نهاية 2016 في السجن قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمته. ونفت الاستخبارات التركية أي تورط لها في كانون الثاني/يناير 2014.

 


المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية