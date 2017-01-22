تظاهرات ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة

تظاهر مئات الآلاف في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على تصريحات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ضد المرأة تزامنا مع أول أيام رئاسته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب عمدة المدينة كيفن دوناهيو قوله “إن المنظمين رفعوا توقعاتهم لأعداد المشاركين من 200 ألف إلى نصف مليون مع استمرار تدفق المحتجين إلى شوارع المدينة”.



وانضم إلى المتظاهرين وزير الخارجية السابق جون كيري حيث سار مئات الآلاف في جادة الاستقلال بالعاصمة وصولا إلى محيط البيت الأبيض.



كما خرجت مسيرات مماثلة في بوسطن ونيويورك ودنفر وشيكاغو التي خرج فيها 150 ألفا.



وكانت الشرطة الامريكية أعلنت أمس اعتقال 95 شخصا في واشنطن إثر أعمال شغب لمعارضين لتنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة شهدتها شوارع قريبة من مبنى الكونغرس حيث سار نحو500 شخص بعضهم يضعون أقنعة على الوجه في شوارع وسط المدينة وحطموا نوافذ فرع لمصرف “بنك أوف أمريكا” وأحد مطاعم “مكدونالز” ومتجرا لـ “ستارباكس” وكلها رموز للنظام الرأسمالي الأمريكي.

وكالات