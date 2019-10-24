” قسد ” تعلن عن موقفها من الاتفاق الروسي-التركي وتتحفظ على بعض البنود
إنشاء 15 نقطة مراقبة حدودية.. ودوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية بعين العرب
الجيش السوري يواصل تثبيت نقاطه على طريق «حلب - الرقة» الدولي (M4)
حكمة الحكومة الحكيمة
المالية تؤكد: لن تُفرض أي ضرائب على الدخان أو غيره من المواد الاستهلاكية
25-27 ليرة ضريبة على كل علبة سجائر بحسب نوعها و10 بالمئة على الأركيلة
بوتين وأردوغان يتفقان على الحفاظ على اتفاقية أضنة وأن تسهم روسيا في تطبيقها
الجيش يفشل محاولات إرهابيي إدلب لتغيير الوضع الميداني
ترامب يقر بسرقة النفط السوري وإيران مستعدة للإسهام بخفض التوتر بين تركيا وسورية
«دوريات مشتركة» مجدداً: الشرطة الروسية بديلاً من «التحالف»!
الجيش يدخل قرى جديدة في محيط تل تمر ويواصل انتشاره بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة
الرئيس الأسد: معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سورية
«حماس» تؤيد عدوان أردوغان على سورية: نأمل أن يحقق أهدافه!
النظام التركي أعلن احتلال 1500 كلم مربع والجيش يواصل انتشاره في الجزيرة ومنبج
البرلمان المصري يستقبل سفير سورية لدى القاهرة بالتصفيق

تظاهرات تعمّ تشيلي احتجاجاً على عدم المساواة وسط أنباء عن أعمال نهب

تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص مجدداً في أنحاء متفرقة من تشيلي احتجاجاً على عدم المساواة، وذلك رغم إعلان الرئيس سيباستيان بينيرا عن حزمة إصلاحات.


وترددت أنباء عن خروج مسيرات وحدوث اشتباكات وأعمال نهب في عدة مدن، وتم إشعال النيران في متجرين في منطقة أنتوفاجاستا بشمال البلاد، كما تم نهب فندق قرب ساحة إيطاليا سكوير في سانتياغو، بحسب محطة "24 أوراس".


وتشمل الإصلاحات التي أعلنها الرئيس زيادات في المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للرواتب وخفض أسعار الأدوية ورفع الضرائب على أصحاب الرواتب الكبيرة.


واندلعت الاحتجاجات على الصعيد الوطني بسبب ارتفاع رسوم النقل بالمترو في تشيلي، التي كان ينظر إليها على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أميركا الجنوبية.


وألغى بينيرا الزيادات في رسوم النقل بالمترو، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين، الذين يشكون أيضًا من عدم المساواة، وانخفاض الرواتب والمعاشات ونقص الفرص التعليمية والفساد.


وتم القبض على أكثر من 2600 شخص في جميع أنحاء البلاد، على خلفية الاحتجاجات، كما تم فرض حظر تجوال ليلي مجدداً في سانتياغو وفالبارايسو وكونسيبسيون ورانكاجوا وغيرها.


وأطلق بابا الفاتيكان فرنسيس الأول أمس الأربعاء نداء من أجل السلام والحوار في تشيلي، وقال في كلمته في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان "أتابع بقلق ما يحدث في تشيلي.. آمل في أنه من خلال وضع حد للتظاهرات العنيفة، سوف يتم استخدام الحوار لإيجاد حلول للأزمة وللتعامل مع الصعوبات التي أثارتها، لصالح جميع السكان".