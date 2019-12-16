استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده
«أستانا 14»: الوقوف ضد الأجندات الانفصالية
الدول الضامنة في أستانة تؤكد على رفضها لمحاولات خلق حقائق جديدة في سورية
«شرقيّ الفرات» حاضر في «أستانا»: موسكو ترفض توسيع «المنطقة الآمنة»
إرهابيو (النصرة) ينقلون مواد كيميائية إلى ريف إدلب الجنوبي
قوات الاحتلال التركي تجدد قصفها على قرى ريف الحسكة وتدمر عددا من المنازل
الجعفري: لا تهدئة في إدلب.. ولافرينتيف يدعو تركيا لإجبار فصائلها على وقف قصف مدينة حلب

تظاهرات بريف دير الزور ضد «قسد»

خرج أهالي في ريف محافظة دير الزور مجدداً في مظاهرات ضد ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي، احتجاجاً على الفساد وسوء الأوضاع المعيشية والتعليمية والصحية ونقص المحروقات.

وأفاد ما يسمى الناشط قياد علوان، حسب مواقع إلكترونية معارضة، أن العشرات من الأهالي في بلدة البصيرة شمال شرق دير الزور خرجوا في مظاهرة للمطالبة بدعم قطاعات التعليم والصحة والتدفئة خلال الشتاء في بلدتهم والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا «قسد» بالمحافظة.

وذكر علوان، أن المحتجين وجهوا انتقادات صريحة لـشخصيات ضمن «مجالس» تابعة للميليشيات الكردية متهمة بالفساد وسرقة المحروقات بالتعاون مع التجار، مشيراً إلى أنهم قطعوا الطريق العام بالإطارات المطاطية المشتعلة.

وبيّنت المواقع أن مظاهرة أمس سبقتها مظاهرة طلابية في بلدة الجرذي بريف دير الزور، للمطالبة بتوفير مازوت التدفئة للمدارس، التي تعاني نقص التجهيزات والوسائل التعليمية وافتقار الصفوف للأبواب والشبابيك.

ورغم وجود الكثير من حقول النفط في مناطق سيطرة «قسد» التي يوجد فيها الاحتلال الأميركي، إلا أن تلك المناطق تعاني أزمة متواصلة في توفير المحروقات، في دلالة واضحة على سرقة واشنطن والميليشيا للنفط وبيعه للخارج.

وتؤكد التقارير أن أغلبية الأهالي في تلك المناطق لم يستلموا مادة المازوت المخصص للتدفئة من المحطات المخصصة لذلك، وسط اتهامات لبعض شيوخ العشائر والتجار بسرقة المحروقات المخصصة لهم.

 



وكالات