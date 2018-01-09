تطوير “كبسولة ذكية” لتشخيص الأمراض

استطاع عدد من الباحثين تطوير “كبسولة ذكية” بحجم حبة الدواء، وجرى تجربتها على الإنسان، حيث أثبتت فعاليتها لدرجة نالت فيها ثقة الباحثين.

الكبسولة الجديدة، التي عكف باحثون من معهد ملبورن الملكي الأسترالي على تطويرها، يُستفاد منها في تشخيص حالات مرضية تتعلق بالجهاز الهضمي.

الكبسولة الجديدة، التي عكف باحثون من معهد ملبورن الملكي الأسترالي على تطويرها، يُستفاد منها في تشخيص حالات مرضية تتعلق بالجهاز الهضمي.