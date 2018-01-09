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تطوير “كبسولة ذكية” لتشخيص الأمراض

تطوير “كبسولة ذكية” لتشخيص الأمراض

 

استطاع عدد من الباحثين تطوير “كبسولة ذكية” بحجم حبة الدواء، وجرى تجربتها على الإنسان، حيث أثبتت فعاليتها لدرجة نالت فيها ثقة الباحثين.

الكبسولة الجديدة، التي عكف باحثون من معهد ملبورن الملكي الأسترالي على تطويرها، يُستفاد منها في تشخيص حالات مرضية تتعلق بالجهاز الهضمي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية، فإن الكبسولة تعد بثورة كبيرة في عالم الطب.

“الكبسولة الذكية”، التي تتشابه في حجمها مع حبة الدواء العادية، يمكن تناولها دون مشاكل، في الوقت الذي تقوم به بإرسال معلومات إلى جهاز ذكي لدى الطبيب أو حتى الهاتف المحمول.

ويرغب العلماء في استخدام هذه الكبسولة بشكل موسع لدراسة أمراض الجهاز الهضمي.

يذكر أنه في الوقت الحالي يجري فحص القولون عن طريق التصوير بالمنظار.

 

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