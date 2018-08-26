تطوير ثلاثة خطوط إنتاج جديدة في شركة ألبان حمص

طالب وزير الصناعة محمد مازن اليوسف، من إدارة شركة ألبان حمص الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية لهذا العام، والتي تشمل تطوير ثلاثة خطوط إنتاج.

وأوضح اليوسف أن خطوط الانتاج هي “خط تصنيع الحليب المعفم، وخط تصنيع الجبنة المطبوخة (مثلثات )، وخط تصنيع اللبنة واللبن المصفى المعلب”، لافتاً أن “ذلك بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للشركة”.

وأكد اليوسف، خلال زيارته شركة ألبان حمص، على “ضرورة التدقيق الدائم على جودة منتجات الشركة وتأمينها للسوق المحلية وفق المواصفات القياسية السورية”.

وشدد الوزير على أهمية “إعداد دراسة عن واقع العمالة في الشركة بهدف تعيين عمالة جديدة تكتسب خبرتها من العمالة الحالية”.

ورافق وزير الصناعة خلال الجولة كلاً من محافظ حمص ومدير عام المؤسسة الغذائية ورئيس اتحاد نقابات عمال حمص ومدير شركة الألبان.