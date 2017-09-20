تطوير اللغة عند طفلك بحسب عمره

بكل تأكيد أنت كأم ترغبين جداً بأن تكوني على علم ودراية كافية في التطور اللغوي عند طفلك؛ حتى يكون باستطاعتك تقديم المساعدة له والتشجيع في كل مرحلة عمرية بالمهارات التي تحفزه وتساعده على تخطيها بكل نجاح.

أخصائية علاج مشاكل النطق والسمع د. عزيزة سلمي تذكر أهم المهارات المعرفية، التي من الممكن أن تساعد الطفل على النمو اللغوي بشكل أفضل؛ لأن اللغة بمقدورها أن تبني نمواً إدراكياً متكاملاً للطفل.