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تطوير اللغة عند طفلك بحسب عمره

بكل تأكيد أنت كأم ترغبين جداً بأن تكوني على علم ودراية كافية في التطور اللغوي عند طفلك؛ حتى يكون باستطاعتكتطوير اللغة عند طفلك بحسب عمره تقديم المساعدة له والتشجيع في كل مرحلة عمرية بالمهارات التي تحفزه وتساعده على تخطيها بكل نجاح.

أخصائية علاج مشاكل النطق والسمع د. عزيزة سلمي تذكر أهم المهارات المعرفية، التي من الممكن أن تساعد الطفل على النمو اللغوي بشكل أفضل؛ لأن اللغة بمقدورها أن تبني نمواً إدراكياً متكاملاً للطفل.

• الطفل منذ الولادة وحتى الشهرين: لا يمكن أن تتكون لدى الطفل أدنى مهارة سمعية أو معرفية في هذا العمر، لكنه ينجذب كثيراً إلى سماع الأصوات، إضافة إلى شعوره بالفزع من الأصوات المرتفعة، حيث يفضل الحديث مع الطفل في هذه المرحلة أو الاعتياد على نغمة صوتية معينة للطفل ترتبط بوقت نومه مثلاً.

• الطفل في عمر ثلاثة أشهر: يبدأ الطفل في تلك المرحلة بالتعرف على صوتك جيداً، والتمييز بين أصوات أفراد العائلة، كما أن الأصوات التي تسمى "الغرغرة" بالنسبة للطفل سيبدأ في إخراجها.
إن الطفل في هذه المرحلة العمرية سيبدأ بالتفريق بين الأصوات الودودة والأصوات الغاضبة التي يسمعها.

• الطفل من عمر أربعة إلى ستة أشهر: تلك المرحلة الفعلية التي يبدأ فيها الطفل بتقليد بعض الأصوات أو الصراخ على نغمة ووتيرة واحدة غالباً تكون حادة، وتكون على هيئة دندنة، إضافة إلى تمكنه من معرفة اسمه، والالتفات لك فور مناداتك به، وستلاحظين مع مرور الأيام أنه في حال عدم التفاتك لطفلك، سيقوم بإصدار أصوات ليجذب انتباهك.

• الطفل في عمر سبعة أشهر حتى إتمامه لعام كامل: تلك المرحلة بكل تأكيد هي الفارق الكبير في المهارات اللغوية لدى الطفل؛ لأن باستطاعة الأم تلقين بعض العبارات المحددة للطفل، وتعليمه بعض الاسماء والصفات التي يحتاجها خلال يومه، فالنمو الإدراكي للطفل يساعده على التقاط معظم الكلمات التي يسمعها من حوله دون أن يعي معناها أو كيفية توظيفها.

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