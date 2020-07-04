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تطور ميداني على جبهة إدلب

شهدت محافظة إدلب تطوراً ميدانياً خلال الساعات الأخيرة من ليل أمس  الخميس - صباح الجمعة، حيث استهدف الجيش العربي السوري تجمعات لمسلحي تنظيم "حراس الدين" بالمدفعية الثقيلة على محور جبل الزاوية جنوب المحافظة.

وقال مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك الروسية إن وحدات الرصد التابعة للجيش السوري، لاحظت حشودات للمسلحين تتجهز لمهاجمة نقاط الجيش في المنطقة، ما استدعى تدخل سلاح المدفعية الذي استهداف نقاطهم وتجمعاتهم.

وأضاف المصدر أن الاستهداف المدفعي،أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير عدد من آلياتهم، مشيراً إلى أن مسلحين يتبعون لتنظيمات متشددة عززوا مواقعهم على محاور جبل الزاوية وسهل الغاب خلال الأيام الماضية، حيث يجري رصد تحركاتهم، والتعامل معها وفق مقتضيات العمل الميداني.

وكانت تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية إلى إدلب يوم الخميس، شملت آليات ثقيلة وشاحنات تحمل كتلاً إسمنتية، كما عملت مند بداية شهر حزيران الماضي على تعزيز نقاطها العسكرية، حيث أنشأت 9 نقاط جديدة، كان آخرها النقطة العسكرية في بلدة بليون غربي جبل الزاوية