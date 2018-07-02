تطور خطير.. سفينة أميركية حاملة لمواد كيمياوية تدخل المنطقة

أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة الإيرانية العميد ابو الفضل شكارجي بان سفينة أميركية حاملة لمواد كيمياوية رست في سواحل احدى الدول في منطقة الخليج، محذرا من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة الأمريكية.

وقال مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية للشؤون الثقافية والإعلام الدفاعي، إن هذه السفينة دخلت المنطقة اخيرا بمرافقة مدمرة أميركية.

وأضاف العميد شكارجي، ان دراسة ماضي السفينة الأمريكية “Ray Cap” تشير إلى انها تواجدت فيما سبق في مناطق مثل العراق وسوريا حيث قام الأمريكيون باتخاذ بعض الاجراءات العسكرية بذريعة قيام بعض الجهات باستخدام السلاح الكيمياوي.

وتابع المتحدث بإسم القوات المسلحة الايرانية، ان السفينة الأمريكية تحمل مواد كيمياوية بهدف نقلها إلى مناطق في العراق وسوريا، لذا ينبغي توجيه التحذير للاميركيين ازاء التداعيات المحتملة لهذا الاجراء.

واضاف، أن الأمريكيين وبعد ان تكبدوا هزائم متتالية في جبهة المقاومة قد لجاوا إلى أساليب خطيرة لمواصلة حضورهم في العراق وسوريا من اجل تبرير تواجدهم اللامشروع في المنطقة، في حين ان الأمريكيين وحلفاءهم الاقليميين وعبر استخدامهم لمثل هذه الاساليب في اطار مزاعم لم تثبت ابدا اتهموا الحكومة السورية بشن هجمات كيمياوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال المتحدث بإسم القوات المسلحة، إن الكشف عن هذا النبأ يشير إلى أن شن الهجمات الكيمياوية في مناطق بالعراق وسوريا قد جرى قبل هذا الوقت ايضا بتوجيه وتخطيط من الأمريكيين.

واضاف شكارجي، أننا نمتلك معلومات دقيقة عن خصائص السفينة الأمريكية ومنها عدد الملاحين العاملين على متنها والمواد الكيمياوية التي تحملها وسنقوم في المستقبل بنشر تفاصيل واهداف تواجد هذه السفينة الأمريكية في المنطقة.





وكالات