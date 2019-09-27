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تطعن خطيبها بعد أن سألته عن عدد خطيباته..

قتلت امرأة خطيبها عن طريق طعنه حتى الموت بسكين في منزلهما في مدينة سيدني في أستراليا، بعد أن سألته عن عدد خطيباته السابقات، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.


وأفادت الصحيفة أن “كاثرينا كاهيل”، البالغة من العمر 27 عاماً، قد طعنت خطيبها “ديفيد والش” 29 عاماً، بعد جدال بينهما بعد أسابيع فقط من ارتباطهما في خطوبة رسمية، بعد عودتهما من نزهة في الخارج.

وأفاد أصدقاء سمعوا قول “كاهيل” أن شريكها يحتاج أن يلقن درساً وذلك قبل عودتهما إلى المنزل وقتله، واعترفت “كاهيل” بقتل خطيبها في 17 فبراير من العام الماضي، ولكن النيابة قبلت دعوتها بالقتل الخطأ على أساس حالتها النفسية.

وكانت المحاكمة قد سمعت أقوال “كاهيل” بأنها كانت في كثير من الأحيان ضحية لإساءة المعاملة العاطفية والجسدية على يد خطيبها، حيث كان يقوم بضربها وعضها، وكانت لا تستطيع النظر إلى رجال آخرين عندما تخرج معه، ولا يمكنها أن تنظر في مرآة السيارة خوفاً من أن يكون هناك سائق ذكر، كما قام بحظر الناس من حساب “فيسبوك” الخاص بها، وحذف رسائل وأرقام من هاتفها، وكان يشك أنها تخونه مع رئيسها في العمل وغيرها من الأفعال العنيفة ضدها.

 


ذا صن