تطبيق جديد لتشخيص أمراض الأسنان عن بعد

أُطلق في بريطانيا أول تطبيق من نوعه يوفر استشارات لتشخيص أمراض الأسنان عبر الإنترنت بالصوت والصورة. ويحمل التطبيق اسم “توث فيري”، ويصل المرضى بأطباء متخصصين عبر اتصال بالفيديو، حيث يتم تشخيص الحالة ووصف المسكنات والمضادات الحيوية، وترتيب المواعيد عند الضرورة.



ويتوجب على الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة تنزيل التطبيق، ثم دفع مبلغ 35 دولار للحصول على استشارة لمرة واحدة، ومن ثم تعبئة البيانات الصحية الأساسية. ويتم تحديد موعد مناسب لوقت المريض، ويتلقى رسالة بالبريد الإلكتروني قبل الموعد بساعة، تعلمه بضرورة التواجد في “غرفة الانتظار”، وهي أحد أقسام التطبيق، في الموعد المحدد.



وخلال الموعد، يسأل الطبيب عن مكان الألم والمشكلة التي يعاني منها المريض، ويسأل ما هي الإجراءات التي قام بها للتعامل مع المشكلة، مثل تناول مسكنات الألم وغيرها، ويطلب منه فتح فمه ليرى الحالة عن كثب. ويوصي الطبيب بعد ذلك بأخذ مسكنات الألم والمضادات الحيوية الضرورية في حال كان المريض يشعر بآلام شديدة، ويمكن أن يقترح مراجعة طبيب لديه جهاز للتصوير بالأشعة السينية لمعرفة في ما إذا كان السن بحاجة إلى حشوة.



وتستغرق الاستشارة الطبية أقل من 10 دقائق، ثم يتلقى المريض رسالة بالبريد الإلكتروني، تشمل مراجعة للتشخيص والأدوية التي يصفها الطبيب والتوصيات التي قدمها للمريض.