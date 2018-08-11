تطبيق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية على الطلاب المستجدين والقدامى

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً أكد بموجبه أن النظام الفصلي المعدل سيطبق في الجامعات الحكومية على جميع الطلاب المستجدين والقدامى بدءاً من العام الدراسي القادم 2019/2018/.

ووفق القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الدورة الإمتحانية الصيفية إذا كان من بينها مقررات من الفصل الدراسي الثاني بالتقدم إلى امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي التالي بمقررات الفصلين الأول والثاني أما إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات فلا يحق له التقدم إلا بمقررات الفصل الأول.

ويسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2018/2017 إذا كان من بينها مقررات من الفصل الدراسي الثاني التقدم إلى امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2019/2018 بمقررات الفصلين الأول والثاني أما إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات فلا يحق له التقدم إلا بمقررات الفصل الأول.

وتراعى الأحكام الخاصة بمقررات كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ويكلف الطالب المشمول بالأحكام المذكورة سابقا تقديم طلب إلى كليته للاشتراك في هذه الامتحانات بدءاً من /10/1 ولغاية /12/1 من كل عام ولا يعتد بأي طلب بعد هذا التاريخ ولا يحق له التقدم إلى مقررات الفصل الدراسي الثاني إذا لم يتقدم بهذا الطلب.

وتقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين وتجري الجامعات ثلاث دورات إمتحانية للسنة الدراسية تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها فيه فقط كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.