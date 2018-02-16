تضارب في المعلومات حول اتفاق دمشق والقوات الكردية حول عفرين

قال مصدر أمني، إنه تم التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية، والقوات الكردية شمالي البلاد على نشر قوات الجيش السوري في عفرين.





وأشار المصدر لـ"سبوتنيك" أنه: "تم التوصل لاتفاق بين دمشق والأكراد يقضي بنشر الجيش السوري قواته خلال أيام على الحدود التركية السورية في منطقة عفرين".





وكانت قناة "الميادين" قد قالت أمس الخميس15/2 على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر سورية إن التفاوض مع الحكومة السورية سيصل إلى نتيجة عملية في الأيام القليلة المقبلة، وأن تنفيذ كلام نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد حول الدفاع عن عفرين بات قاب قوسين.





وأشارت إلى أن "قوات حماية الشعب" الكردية لا ترفض دخول الجيش السوري إلى عفرين للدفاع عنها.





ولم يستبعد القائد العام لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، سيبان حمو، مطلع الأسبوع الجاري، إمكانية دخول الجيش السوري إلى عفرين لمساعدة الفصائل الكردية على التصدي للهجوم التركي ضمن عملية "غصن الزيتون".





هذا وذكرت في وقت سابق "RT" بأن الجيش السوري رفض طلباً من الأكراد بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين قبل تسليم التنظيمات الكردية سلاحها.





وأعلن الجيش التركي في 20 كانون الثاني/ يناير 2018، البدء في عملية "غصن الزيتون"، و أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية بدأت فعلياً في الميدان وستستمر حتى منبج والحدود العراقية.



