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تصنيع أول هاتف قابل للطي في العام الجديد 2018

 

قررت شركة “إل جي” البدء في إنتاج أول هاتف قابل للطي في العام الجديد 2018.

وجاء قرار الشركة بعد نجاح اختباراتها التي استمرت عدة سنوات، في تصنيع ناجح للشاشات القابلة للطي والتي بدأتها في التلفزيونات التي تصنعها.

وسجلت الشركة الكورية براءة اختراع في العام 2016 لشاشة لمسية مرنة قابلة للتمدد، والتي يمكن سحبها من الجانبين، وإعادة مدها وتقليصها مرة أخرى.

ووفقا لما نشره موقع “techradar” فإن هاتف الشركة الجديد يفتح الباب أمام العديد من الشركات من أجل الخروج من إطار الهواتف الزجاجية والمعدنية.

​وأضاف الموقع أن الهاتف سيمهد الطريق أمام مزيد من الهواتف المنحنية خلال العام 2018، حيث أعلنت شركة “سامسونغ” أيضًا قبل أسابيع أنها حصلت على براءة الاختراع الخاصة بأهم مزايا هاتفها الذي يتم الترويج له باسم “غالاكسي X”، وهي خاصية الانحناء.

​وأشار الموقع إلى التطبيقات، التي سيتضمنها الهاتف، ستستفيد من تلك الميزة، مثل إمكانية توسعة لوحة مفاتيح الجهاز بصورة كبيرة، وإمكانية التعامل بصورة أفضل مع البريد الإلكتروني، أو التعامل مع نوعيات من الصور، مثل صور العقارات بصورة أكثر دقة.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الجديد العديد من المزايا المنتظرة في الهواتف الحديثة.

 

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