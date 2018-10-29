تصفية الحسابات باتت العنوان الأبرز لجرائم القتل الأخيرة في السويداء

كشف مصدر في فرع الأمن الجنائي في السويداء عن إلقاء القبض على المدعو(سلطان- أ) المشتبه فيه بقتل المغدور (مهند- ح)، وأنه اعترف بالتحقيق معه بقيامه بشراء بندقية آلية من المتواري (ب. ح) بقي من ثمنها مبلغ مالي واتفق معه على القيام بأعمال بناء مقابل ما تبقى من المبلغ، ولكنه لم يبدأ العمل بالوقت المحدد فحصل بينه وبين المغدور المذكور (ب- ح) مشاجرة بالأيدي دخل على أثرها المشفى الوطني وبعد تلقيه العلاج وأثناء عودته لمنزله شاهده المغدور قادماً إليه على متن سيارة وحاول الاقتراب منه فعمد إلى إطلاق النار رشا باتجاه السائق فأرداه قتيلاً ولاذ بالفرار واختبأ بأراض زراعية ورمى البندقية بأحد البساتين.



وأكد المصدر أنه جرى تنظيم الضبط اللازم وقدم بموجبه الموقوف إلى القضاء.



في سياق آخر لفت المصدر إلى قيام الفرع بإلقاء القبض على المدعو(عاصم. ا) المشتبه فيه بقتل والده (سند. ا).وبالتحقيق معه اعترف المتهم بأن والده كان يفتعل المشاكل مع والدته وأبنائه بشكل دائم ويغادر المنزل لفترات وأنه بتاريخ الحادثة حضر والده لمنزله وأقدم على سب وشتم أهل بيته وغادر إلى منزل أحد الأقرباء ورمى يمين الطلاق على زوجته وعندما علم ابنه (عاصم. ) انتظره أمام المنزل وعند حضور والده أقدم على إطلاق النار عليه فأرداه قتيلاً وتمت مصادرة البندقية المستخدمة بالقتل ونظم الضبط اللازم وقدم بموجبه للقضاء أصولاً.



كما أشار المصدر في فرع الأمن انه جرى القبض على (حسن. ش) بقتل المغدور (محمد. ر) بعد اكتشافه بعلاقة غير شرعية مع إحدى قريباته وتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو لقريبته.



هذا واعترف المتهم بأنه قام بقتل المغدور بمسدسه الخاص بعد مغافلته وأطلق طلقة واحدة أصابته برأسه، حيث حاول مسح معالم الجريمة ووضع المغدور بسيارة أجرة وأسعفه إلى المشفى الوطني على أنه مصاب حيث تم القبض عليه وإحالته للقضاء أصولاً.



كما قام فرع الأمن الجنائي بالقبض على كل من (ربيع. ا) و(مدين. ن) المشتبه فيهما في عدة سرقات، وبالتحقيق معهما اعترفوا بسرقة منزل المدعو(عامر. ن) من قرية نجران عن طريق الخلع والكسر واعترافهم بسرقة منتزه القرية وسرقة عدة بسطات من مدينة السويداء.



كما اعترف الموقوف مدين باستدراج أحد سائقي السيارات العامة إلى طريق المزرعة -نجران مع أحد المتوارين بقصد سلبه سيارته وبيعها لكنه لم يتمكنوا من ذلك مع ممانعة سائق السيارة حيث جرى تنظيم الضبط اللازم وقدم المقبوض عليهم لقضاء أصولاً وأذيع البحث عن المتواري.



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