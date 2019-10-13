تصريح عراقي جديد حول عودة سورية للجامعة العربية

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن بغداد تعتزم طرح مسألة استعادة دمشق لعضويتها الكاملة لدى جامعة الدول العربية بشكل رسمي.



وقال الحكيم، إن "بغداد ستطرح، في القريب العاجل، مسألة استعادة سوريا لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية".





وأضاف، "إعادة العضوية الكاملة إلى دمشق في المنظمة العربية مرتبطة بإيفاء قيادة البلد بتعهداتها بشأن الأزمة في البلاد".





من جانبها، رحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بإمكانية استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية.





وكان سفير العراق لدى الجامعة العربية، أحمد نايف الدليمي، دعا إلى إعادة عضوية سوريا بالجامعة، فيما طالب السوريين واليمنيين والليبيين بتجاوز الخلافات والحوار لإحلال الأمن والاستقرار ببلادهم.