تصريح صحفي للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة

من خلال لقاء وفد الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة و مباحثاته مع هيئة الرئاسة لمجلس سورية الديمقراطية أعلنت الرئيسة المشتركة للمجلس الرفيقة إلهام أحمد استعداد سورية الديمقراطية لإرسال وفد للتفاوض المباشر في دمشق من دون شروط مسبقة واعتبرت هيئة الرئاسة في مجلس سورية الديمقراطية أن الحوار السوري السوري هو الحل من دون تدخلات خارجية .



عشتم وعاشت سورية حرة موحدة



الناطق الرسمي للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة



ميس الكريدي



القامشلي



٥/٦/٢٠١٨