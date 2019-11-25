تصدير نحو 740 طنا من التفاح إلى الأسواق الخارجية

وصلت كميات التفاح المصدرة من محافظة السويداء إلى الأسواق الخارجية منذ بداية الموسم الحالي إلى نحو 740 طنا كان أغلبها الى مصر وبينها كميات محدودة إلى السودان.



وذكر رئيس غرفة زراعة السويداء حاتم أبو راس أن الكميات المصدرة لغاية تاريخه تعد مقبولة بسبب انخفاض الإنتاج خلال الموسم الحالي مقارنة بالماضي مشيرا إلى استمرار عمليات تصدير التفاح ومتوقعا ارتفاعها تدريجيا خلال الفترة القادمة إضافة لوجود حركة تسويقية جيدة ضمن الأسواق الداخلية.



ولفت أبو راس إلى مواصلة الغرفة منح شهادات منشأ للمصدرين لتصدير أكبر كميات ممكنة من التفاح مبينا أن الشهادات الممنوحة لغاية تاريخه بلغت 35 شهادة ومطالبا بزيادة الدعم المقدم للمصدرين من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات كون التفاح يلاقي منافسة في الأسواق الخارجية.



ويعد التفاح المحصول الرئيسي في محافظة السويداء علما أن تقديرات إنتاجه للموسم الحالي تبلغ نحو 21 ألفا و 259 طنا.