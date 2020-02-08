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تصدير الزيت السوري إلى إيران

صرّح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "خطار عماد"  بأن العمل حالياً يستهدف تنشيط تصدير زيت الزيتون، وتم قطع شوط كبير في هذا الخصوص.


وبيّن أنه تم تخصيص مستودع في اللاذقية مخصص لتصدير زيت الزيتون إلى إيران، مشيراً إلى أن عقد تصدير زيت الزيتون إلى إيران بات على باب التوقيع، وذلك من خلال السفارة الإيرانية ومن خلال جمعية اتحاد الفلاحين المركزية التسويقية.


وأشار إلى أن الجانب الإيراني طلب أكثر من 30 ألف صفيحة من زيت الزيتون سعة كل عبوة 16 كيلو، والتي سيتم تصديرها إلى إيران كمرحلة اولى، مبيناً في الوقت نفسه أنه تم عرض عينات من زيت الزيتون على الجانب الإيراني الذي أعجب بدوره بهذه العينات، إذ إن زيت الزيتون السوري مرغوب فيه بشكل كبير من الجانب الإيراني.

ولفت إلى أنه تم توزيع كميات مقبولة من زيت الزيتون بالتقسيط على موظفي وزارات الدولة من خلال مستودع الاتحاد العام للفلاحين.