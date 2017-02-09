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تصاعد الاشتباكات في غوطة دمشق الشرقية

ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن الطائرات الحربية «نفذت غارتين على مناطق في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، فيما استمرت الاشتباكات في محيط إدارة المركبات قرب عربين بغوطة دمشق الشرقية، بوتيرة متفاوتة العنف، بين قوات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة لها من جانب، والفصائل الإسلامية من جانب آخر».
كما «امتدت الاشتباكات إلى محيط الطريق الدولي دمشق حمص شمال غرب دوما، وسط «قصف متبادل واستهداف كل طرف آليات الطرف الآخر»، ومعلومات عن «خسائر بشرية في صفوفهما»، وفقاً للمرصد، في وقت ذكر نشطاء على فيسبوك أن قذيفة هاون سقطت في ضاحية الأسد السكنية القريبة من حرستا.

المصدر: الوطن

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