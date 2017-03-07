تشيكيا: ننسق مع دمشق لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية

أعلنت تشيكيا أنها تتعاون بشكل مباشر وتنسق مع الحكومة السورية في عملية تأمين وايصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى الشعب السوري في مختلف المناطق، وذلك تلافياً لارتكاب أخطاء كما حصل في العراق وليبيا.

ونقلت وكالة «سانا» للأنباء، عن وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك في حديث لصحيفة «ليدوفي نوفيني» التشيكية قوله، أمس: إن «الحكومة السورية على اطلاع كامل بعملنا لإيصال المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن تشيكيا تنظم عمليات نقل لوجستية للمساعدات بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري».

وأوضح زاؤراليك أن الدبلوماسية التشيكية تنطلق من ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية كي لا تتكرر الأخطاء التي ارتكبت في العراق وليبيا، مؤكداً أن بلاده لن تكرر الأخطاء التي ارتكبت في العراق وستتجنبها في التعامل مع سورية.

وكانت وزارة الخارجية التشيكية أعلنت في 22 شباط الماضي أنه تم بالتعاون مع السفارة التشيكية في دمشق وإدارة الاحتياطي المادي الحكومية لإيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى سورية.

إلى ذلك أعرب زاؤراليك عن ثقته بالعملية السياسية القائمة في جنيف عبر الحوار السوري السوري لحل الأزمة في سورية.

واختتمت يوم الجمعة الماضي في جولة من الحوار السوري السوري في جنيف برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود من المعارضات بالاتفاق على جدول أعمال مؤلف من أربع سلل تناقش بالتوازي من ضمنها سلة مكافحة الإرهاب بناء على طلب وفد الجمهورية العربية السورية.

وكالات