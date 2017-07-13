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تشميل مشروع لصناعة الأدوية السرطانية بكلفة تجاوزت المليار ليرة

شملت اليوم هيئة الاستثمار السورية مشروع الأدوية السرطانية الذي تم طرحه خلال ملتقى الاستثمار الأول في الثالث من الشهر الجاري ويتوقع أن يوفر أكثر من 60 فرصة عمل.تشميل مشروع لصناعة الأدوية السرطانية بكلفة تجاوزت المليار ليرة
 وبينت الدكتورة إيناس الأموي مدير عام الهيئة أن المكتب المحدث في الهيئة لمتابعة قضايا الاستثمار وتسهيل إقامة المشاريع يشهد إقبالًا واسعاً ويومياً حيث ترد إليه عشرات الطلبات والتساؤلات حول جميع أنواع الاستثمارات.
وأشارت الأموي إلى أنه تم تكليف فروع الهيئة بالمحافظات لاتخاذ التدابير اللازمة وبالتنسيق مع المكتب المذكور للبدء بإبرام العقود اللازمة بين المستثمرين والجهة المالكة للمواقع المطروحة للاستثمار.
وكانت الهيئة أحدثت في متابعة لنتائج أعمال ملتقى الاستثمار السوري مكتبا خاصا لمتابعة قضايا المستثمرين المحليين والأجانب بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار واستقبال تساؤلات المستثمرين وشكاويهم حول المشاريع الاستثمارية التي طرحت في الملتقى والميزات والتسهيلات المقدمة من الحكومة لدعم هذه المشاريع بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية سواء في الهيئة وفي جميع وزارات الدولة.
من ناحية ثانية تواكب هيئة الاستثمار السورية التحضيرات المتعلقة بالمشاركة في معرض دمشق الدولي حيث بدأت بترجمة 142 فرصة استثمارية لعدة لغات ليصار إلى عرضها على المستثمرين الاجانب المشاركين والزائرين للمعرض.

سانا

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