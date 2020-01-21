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تشميع محلات شهيرة في اللاذقية بسبب عدم إعلانها عن الأسعار

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس إياد جديد : إنه “عملاً بتوجيهات وزارة التجارة الداخلية لمتابعة التزام الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعارها، قامت دورياتنا الاثنين بجولة على أسواق مدينة اللاذقية”.

وأضاف جديد: “أثناء الجولة تم تنظيم عدة ضبوط لمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار، وذلك لمحل “ال جي” للكهربائيات في شارع ٨ آذار، ومحلي “وتار” و”الجانودي” للكهربائيات في شارع القوتلي، بالإضافة إلى محل بيت الرياضة للألبسة في شارع القوتلي”.

وأكد جديد أنه “بعد تنظيم الضبوط لعدم الإعلان عن الأسعار، تم إغلاق هذه المحال بالشمع الأحمر أصولا”.

وبيّن جديد أنه “بعد الاغلاق الإداري مدة ثلاثة أيام للمحال المخالفة، يعود القرار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تمديد الإغلاق أو إعادة فتحها”.

وشدد جديد على أن “دوريات حماية المستهلك مستمرة بجولاتها اليومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتنظيم الضبوط بحق جميع المخالفين”.

وكان أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً، يطلب فيه من الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية، التقيد بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء.

ويأتي هذا التعميم بعد ورود عدة شكاوى إلى الوزارة حول عدم قيام أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار والشطط في سعر مبيع المواد والسلع المعروضة.

 


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