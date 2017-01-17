تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حالات التسمم في مشفى القامشلي الوطني

شكل محافظ الحسكة جايز الموسى لجنة للكشف عن أسباب حالات التسمم المعوي التي راجعت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وبين الدكتور عيسى حنجر نائب محافظ الحسكة رئيس اللجنة ان “اللجنة باشرت عملها أمس الأول وتم الكشف على العديد من الحالات التي راجعت المشفى وبعد عمليات الفحص تبين أن سبب التسمم لم يكن ناتجا عن تلوث مياه لشرب” موضحا أن المياه حسب العينات التي تم أخذها من أحياء الزهور والبشيرية وحجارة طي وشارع الخليج صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات القياسية.



ورجح حنجر سبب التسمم إلى تناول أطعمة غير مراقبة صحيا.



من جهته بين مدير عام المياه المهندس محمود العكلة ان طول شبكة مياه الشرب في مدينة القامشلي 450 كم وان المياه صالحة للشرب ويتم أخذ عينات بشكل يومي من الأحياء “وما تم ترويجه عن حصول تسمم نتيجة تلوث مياه الشرب عار من الصحة”.



وبلغ عدد الحالات التي راجعت هيئة مشفى القامشلي الوطني خلال الأيام الثلاثة الماضية العشرات أغلبها إسهال وإقياء وبينها 15 طفلا.

سانا