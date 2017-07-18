تشكيل لجنة حكومية لدراسة واقع الشركة المستثمرة للمناطق الحرة

ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن “المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مديرية الجمارك العامة – المؤسسة العامة للطيران المدني – الشركة العامة لمرفأي اللاذقية وطرطوس – المستثمر /شركة أورينت غيت/ المستثمرة للأسواق الحرة”، مهمّتها حسبما جاء في توصية اللجنة الاقتصادية دراسة واقع شركة أورينت غيت لجهة العقود الموقعة معها من المؤسسة العامة للمناطق الحرة، كما طلب من اللجنة المشكلة تقديم المقترحات المناسبة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة لمعالجة ما تقدّمت به الشركة من مطالبات بإيجاد تسوية ترضي طرفي المعادلة “الشركة المستثمرة – المؤسسة العامة للمناطق الحرة”.



ويؤكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أغلبية العقود الموقعة مع الشركة توقفت نتيجة الظروف الراهنة ووجود القوة القاهرة في أغلب مناطق الأسواق الحرة، وخروج بعض أسواق المناطق الحرة عن السيطرة بفعل سيطرة العصابات المسلحة عليها، ما أدّى بالنتيجة إلى التراجع في تنفيذ عقود الشركة، الأمر الذي انعكس سلباً على واقع الشركة العملي وأدّى إلى عدم قدرتها على تنفيذ عقودها بالشكل الصحيح، ولاسيما بعد خروج أكثر من منطقة حرة خارج الخدمة وعلى وجه التحديد المناطق الحرة في المعابر الحدودية “نصيب – باب الهوى – التنف”.