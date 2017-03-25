تشكيل لجان لتوثيق اعتداءات التنظيمات الإرهابية على نبع الفيجة وآثار تدمر وقرية المجدل

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد مساء أمس ثلاثة قرارات تضمن تشكيل لجان في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة برئاسة المحامي العام في كل محافظة لتوثيق الجرائم التي قامت بها التنظيمات الارهابية المسلحة.



وتشمل الاعتداءات الارهابية التي سيتم توثيقها في محافظة ريف دمشق جريمة الاعتداء على نبع مياه الشرب عين الفيجة في منطقة وادي بردى في الريف الشمالي الغربي لدمشق وفي محافظة حمص الجرائم بحق الأهالي والاعتداءات على آثار مدينة تدمر وفي محافظة حماة المجزرة الوحشية بحق المدنيين في قرية المجدل.

سانا