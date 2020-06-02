تشغيل مجموعة الضخ الرئيسية في المحطة المشتركة بمسكنة

برعاية الرئيس بشار الأسد، جرى تشغيل مجموعة الضخ الرئيسية في المحطة المشتركة في مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي، والتي أعيد تأهيلها بخبرات وطنية لارواء ٦٠٠٠ هكتار من الاراضي الزراعية ضمن مشروع منشأة الأسد الزراعية.



وأوضح رئيس لجنة المتابعة الوزارية وزير الموارد المائية حسين عرنوس خلال تشغيل المحطة أن اقلاعها من جديد “يؤكد أن إرادة الحياة دائماً هي التي تنتصر على الارهاب، وأن المشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذ على امتداد ساحات الوطن تؤكد صمود الشعب السوري والدولة السورية بفضل بطولات وانتصارات الجيش العربي بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد”.



وبين عرنوس أن هذه المحطة تتألف من ٦ مجموعات ضخ رئيسية، استطاعة الواحدة ٧،٥ ميغا واط وبتدفق ٧،٥ م3/ثا، بالاضافة الى ٣ مجموعات مساعدة استطاعة الواحدة منها ١،٥ ميغا واط وبتدفق ١،٥م3/ثا. وأشار الى ان تدفق المحطة الأعظمي حوالي ٣٦ م3/ثا، وارتفاع الضخ الأعظمي الستاتيكي ٨٦ م. على خين يُضخ الماء عبر أنبوبي دفع قطر الواحد منهما ٢٤٠ سم وطوله ٧٠٠ م إلى القناة الرئيسية MC البالغ طولها ٣،٢٦ كم وتوزع إلى قناتين رئيسيتين: MC1-MC2، ولفت الوزير الى أنه “تم التعاقد مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتنفيذ إعادة تأهيل محرك رئيسي ومحرك مساعد لإحدى مجموعات محطة الضخ بمبلغ ٢٤٧ مليون ليرة سورية، وتم العمل بخبرات وطنية وبتكاتف الجهود بين الخبراء الفنيين لدى الشركة والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ومؤسسة سد الفرات وتم التمكن من إصلاح وتأهيل المحرك المساعد والمحرك الرئيسي بنجاح والبدء بأعمال الضخ التجريبي”.



وكشف عرنوس ان الغزارة التصميمية للمحرك المساعد والمحرك الرئيسي، اللذين تم تأهيلهما تبلغ ٩ م3/ثا وتروي أمثر من ٦٠٠٠ هكتار، منوها الى أنه وبعد نجاح عملية تأهيل المحرك الرئيسي “تقوم المؤسسة حالياً بإعداد دفاتر الشروط الفنية للتعاقد على إعادة تأهيل ثلاثة محركات أخرى، لإعادة الحياة لمشروع منشأة الأسد ومستثمريه، لاسيما أن هذا المشروع يعتبر حيوياً واستراتيجياً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقدر العائد الاقتصادي السنوي بحوالي ٢٥ مليار ليرة”.





الوطن