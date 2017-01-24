تشغيل ثاني أكبر ناعورة في مدينة حماة “المأمورية”بعد إعادة ترميمها

أعادت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة حماة اليوم تشغيل ثاني أكبر ناعورة في مدينة حماة “المأمورية”بعد إجراء عمليات الترميم التي استمرت على مدى الشهرين الماضيين لإعادة إحياء هذا المعلم الحضاري الذي يشكل رمزاً تاريخيا وسياحياً للمدينة.



ولفت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين القطري الدكتور عبد الناصر شفيع خلال حضوره مع محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وأمين فرع حماة لحزب البعث عملية تشغيل الناعورة إلى أهمية إعادة تجديد وإحياء النواعير التي تمثل رمزا حضاريا وجماليا تنفرد به المدينة ومصدر جذب سياحي لها فضلا عن دورها في ري الحقول والبساتين عبر رفع مياه نهر العاصي للقناطر والقنوات المائية الحجرية.



وأشار المهندس محمد باشوري رئيس مجلس مدينة حماة إلى أن الورشات الفنية لدى مديرية الحدائق والنواعير في مجلس المدينة نفذت على مدار لشهرين الماضيين أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناعورة بما يسهم في إعادة إحياء هذا المعلم السياحي .



يذكر أن مجلس مدينة حماة عمل على إعادة تأهيل نواعير المدينة تباعاً وحسب عمرها ووضعها الفني وكان اخرها ناعورة الجسرية الواقعة في مدخل حديقة أم الحسن من الجهة الجنوبية.



وتقع ناعورة المامورية في موقع استراتيجي في حديقة أم الحسن أشهر حدائق حماة وذلك في حي الطوافرة أحد ابرز أحياء مدينة حماة القديمة وهي تطل على مقهى المأمورية الذي يستمد اسمها.

سانا