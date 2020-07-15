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تسيير 3 رحلات إسبوعياً بين دمشق و القاهرة

أعلنت وزارة النقل  عن مواعيد الرحلات المسيرة بين دمشق والقاهرة اعتباراً من الخميس 16 تموز الجاري وهي :

الخميس إقلاع دمشق 15:00 بالتوقيت المحلي.

السبت إقلاع دمشق 09:00 بالتوقيت المحلي

الإثنين إقلاع دمشق 17:00 بالتوقيت المحلي

وطلبت الوزارة من جميع الركاب بالالتزام بشروط الدخول الى جمهورية مصر العربية وفق الاجراءات التالية :

- التزام الراكب بارتداء كمامات و قفازات طوال الرحلة .

- الحفاظ على التباعد بين الركاب عند الصعود و النزول من الطائرة .

- التزام الراكب باستيفاء الاقرار الصحي ( Declaration Form ) قبل الصعود الى الطائرة في مطار السفر ، و تقديمه الى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول و سوف يتم توزيعه على متن الطائرة .

- ضرورة حيازة تأمين صحي شامل ( للكورونا ) لأي راكب غير مصري ( حسب تعليمات مدير الحجر الصحي في مصر ) والراكب الذي لديه اقامة دائمة في مصر يعامل معاملة المواطن المصري على أن تكون الاقامة لمدة سنة كحد أدنى.

- أما بالنسبة للركاب الذين انتهت إقامتهم خلال فترة الحظر ما بين 19/3/2020 و 1/7/2020 فإنه سيراعى عدم احتساب تلك الفترة تخلف عن تجديد الإقامة نظراً لعدم استطاعتهم العودة إلى بلادهم بسبب إغلاق المطارات وفقاً لما ورد في كتاب السيد المدير الإقليمي في القاهرة .

 



وزارة النقل