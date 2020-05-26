تسيير قافلة مدنية على طريق “M4” بريف الحسكة بحماية روسية

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، أمس الاثنين، “تسيير أول رحلة مدنية برفقة مدرعات روسية على الطريق الدولي الحسكة – الرقة – حلب المعروف بأسم “M4″، وسط تحليق مروحي روسي”.



وعبرت القافلة المدنية الطريق الدولي “بين بلدتي تل تمر شمالي الحسكة وعين عيسى شمالي الرقة”، وذلك بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر جراء العدوان التركي.



وقالت مصادر محلية بريف الحسكة إن: “افتتاح الطريق الدولي M4 جاء بتنسيق ووساطة روسية بين سوريا وتركيا، وسيكون مفتوحاً أمام حركة المدنيين بشكل منتظم ويومي”.



وأضافت المصادر أن “الرحلات سوف تنطلق بشكلٍ يومي على الطريق في الساعة التاسعة صباحاً، وذلك بمرافقة روسية، باستثناء يوم الجمعة، على أن تشمل القوافل التجارية قريباُ”.



يذكر أن الفصائل المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي تتواجد في الجهة الشمالية من طريق M4، بين تل تمر وعين عيسى، بمسافة تقدر بـ 80 كم من الطريق، علماً أن الطريق يعد من أهم الطرق الدولية في سوريا، وشريان حياة بالنسبة للمنطقة الشرقية من سوريا.



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