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تسيير باصات لإجلاء الأهالي من أماكن الحرائق في ريف اللاذقية

تسيير باصات لإجلاء الأهالي من أماكن الحرائق في ريف اللاذقية

قال مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق عيسى  إنه “تم تسيير باصات نقل داخلي تباعاً الى محور وادي قنديل، البسيط، الفاخورة، الحفة، بلوران لمساعدة الأهالي في مناطق اندلاع الحرائق للانتقال إلى مدينة اللاذقية “.

وأكد عيسى أن “شركة النقل الداخلي بآلياتها وطواقمها في حالة استنفار تام لمساعدة الأهالي والوصول إلى أي منطقة يمكن للباصات الدخول إليها لنقل الأهالي إلى مدينة اللاذقية أو لأي منطقة أخرى في المحافظة”.

كما أشار عيسى إلى أنه “تم توقيف جميع الخطوط التي كانت مقررة اليوم إلى أماكن الاصطياف بسبب اندلاع الحرائق”.

وتشهد اللاذقية سلسلة من الحرائق الضخمة في ريف جميع المناطق، أدت الى وفاة شخصين وإصابة ١١ بحالات حروق واختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية.





 