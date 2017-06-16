تسيير أول قطار من مصفاة حمص إلى (إسمنت طرطوس)محملا بالفيول ومخفضا التكاليف50%

تم أمس تسيير أول قطار محمل بالفيول منطلقا من محطة النقل السككي في مقر الشركة العامة لمصفاة حمص ومتجها إلى معمل اسمنت طرطوس.



وأشار وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح صحفي إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ” لإعادة الألق لجميع مؤسساتها بشكل عام ولمؤسسة الخطوط الحديدية بشكل خاص ” معلنا أنه سيعقب هذه الخطوة ” نقل المشتقات إلى باقي المحافظات والمنشات والمعامل بالقطر”.



ونوه بالجدوى الاقتصادية للنقل السككي للمشتقات النفطية من خلال توفير أجور النقل وتأمين المادة والنقل بكميات كبيرة بوقت قصير إضافة إلى التخفيف من التلوث البيئي ومخاطر وتخريب الطرقات نتيجة النقل بالصهاريج سابقا والتخفيف من عبء تخزين المواد المنتجة في مصفاة حمص بعد الزيادة الملحوظة بالانتاج للمصفاة بجهود العاملين فيها وبالتنسيق مع وزارة النفط .



وأوضح أن الجدوى الاقتصادية لتشغيل القطار ترتبط مجددا بكميات المواد المراد نقلها حيث تبلغ اجرة نقل الطن الواحد بالقطار 50 بالمئة من النقل بالسيارة الشاحنة او الصهريج وبالتالي يحقق النقل السككي للمواد النفطية 50 بالمئة من اجور النقل البري على الطرقات ما ينعكس ايجابا بمردود كبير على رواتب العاملين في مؤسسة الخطوط الحديدية .



ولفت حمود إلى الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مؤسسة الخطوط الحديدية حيث تم تنفيذ اعمال الصيانة والتاهيل للخط الحديدي الواصل إلى المصفاة كما تمت صيانة العربات والصهاريج وتجهيز 48 صهريجا وحاليا يتم تجهيز 28.



بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن هذه الخطوة تاتي في سياق التعافي الذي يعود للمحافظة ودعما للاقتصاد الوطني ولقطاع النقل عموما لافتا إلى أن النقل السككي انطلق بالمحافظة ” منذ فترة وجيزة” بنقل الحبوب الى صومعة شنشار ودعم قطاع التجارة الداخلية والمطاحن وغيرها من المؤسسات الاقتصادية لنقل المواد الاساسية .



وبين المحافظ الأهمية الجغرافية والاقتصادية لحمص باعتبارها نقطة ربط طرقي بين جميع المحافظات منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارات المعنية املا بان تكون المرحلة القادمة مجالا رحبا للانجازات التي تعود على سورية بدوران العجلة الاقتصادية.



من جهته بين مدير الشركة العامة لمصفاة حمص المهندس علي طراف انه نتيجة “الحاجة الماسة لنقل المشتقات النفطية وعدم وجود طاقة تخزينية لمادة الفيول المنتجة في مصفاة حمص” تم تامين البدائل من خلال القطار وتم التنسيق والتعاون مع فرع المؤءسسة العامة للخطوط الحديدية بالمحافظة لتاهيل وصيانة السكة الحديدية بالمصفاة بما ينعكس ايجابا على واقع العملية الانتاجية والاستمرارية بالانتاج في المصفاة .



حضر الفعالية عدد من المعنيين في الشركة العامة لمصفاة حمص وفرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمحافظة.

سانا