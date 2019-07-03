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تسويق 2836 طن من الشعير بديرالزور

وصلت كميات الشعير المسوقة لمراكز أعلاف التبني بمدينة ديرالزور منذ انطلاق موسم الحصاد الحالي حتى تاريخه نحو 2836 طنا.

وبين مدير فرع المؤسسة بديرالزور المهندس سمير عليوي أن مبيعات الفرع بلغت حتى تاريخه نحو 20 ألف كيس من أصل 31 ألف كيس تم تأمينها لموسم هذا العام، في حين بلغت المبالغ المصروفة للفلاحين لنفس الفترة 225 مليون ليرة.

واشار مدير الفرع أن “عملية التسويق تتم بوتيرة جيدة حيث يتم استلام المحصول من الفلاحين في مركز أعلاف التبني الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 40 ألف طن، لتقوم بعد بذلك اللجنة المشكلة بفحص وتحليل العينات ومن ثمة تحول محاضر (فواتير) المزارعين إلى المصرف الزراعي لصرف قيم المورد منه، مبينا أن هذه العمليات لاستغرق أكثر من 24 ساعة.

وبحسب احصاءات مديرية زراعة ديرالزور فقد بلغت المساحات المزروعة بمحصول الشعير في محافظة ديرالزور نحو52 ألف هكتار منها 14400 هكتار للشعير المروي، و26 الف هكتار شعير بعل، في حين وصلت المساحات المخصصة للشعير الرعوي 12 ألف هكتار، ومن المتوقع أن يصل انتاج موسم هذا العام 25 ألف طن.
 