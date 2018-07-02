تسويق محصول الشعير من الريف الشرقي لإدلب في حماة

تتواصل عمليات تسويق محصول الشعير من الريف الشرقي المحرر لمحافظة إدلب إلى مركز فرع مؤسسة الأعلاف في محافظة حماة.

وذكر محي الدين دادا رئيس فرع اتحاد الفلاحين في محافظة إدلب أن الريف الشرقي لمحافظة إدلب ولا سيما منطقتي سنجار وأبو الضهور والتي تضم أكثر من 100 بلدة وقرية ومزرعة يستأثر بنسبة تزيد على 35 بالمئة من إجمالي إنتاج المحافظة من محصول الشعير.



من جهته أوضح مدير فرع مؤسسة الأعلاف في حماة عثمان الدعيمس في تصريح مماثل أنه نظرا لعدم وجود اماكن جاهزة لاستقبال محصول الشعير في ريف محافظة إدلب وغياب الخبرة الكافية لتسويق المحصول هناك فقد تم اتخاذ قرار باستلام شحنات الشعير الموردة من الريف الشرقي للمحافظة وبسعر مشجع بواقع 130 ألف ليرة سورية للطن الواحد.



ولفت الدعميس إلى أنه يجري استلام الشعير سواء المعبأ ضمن أكياس أو الدوغما لتخفيف الأعباء على المنتجين مبينا أن إجمالي الكميات التي تم تسويقها حتى الآن يتجاوز 1400 طن ومن المتوقع استمرار استلام المحصول طيلة الشهر الجاري.



يذكر أن المساحات المزروعة بمحصول الشعير في الريف الشرقي لمحافظة إدلب تزيد على 15 الف هكتار وتتركز معظمها في الأراضي الزراعية المصنفة كمنطقتي استقرار ثانية وثالثة.

سانا